Córdova, Açores e uma noite com escritores

Ir a Córdova e não ver a mesquita-catedral é uma espécie de crime lesa-pátria. Ou os pátios floridos, que até deram origem a um curioso festival anual. A Alexandra Prado Coelho foi a Córdova e não perdeu nada disso, claro, mas trouxe também uma História deliciosa que se passa à volta da mesa. O restaurante Noor, duas estrelas Michelin, anda há anos com um projecto nas mãos: servir à mesa a História do Al-Andaluz. O irrequieto chef Paco Morales mergulhou a fundo nos séculos passados e reinterpretou a cozinha andaluza, o que o atirou até Bagdade para descobrir o que comia o califa al-Ma’mun ou até ao outro lado do Atlântico, em busca dos ingredientes que chegaram à Europa na época dos Descobrimentos. É uma viagem fascinante, esta, que se pode acompanhar aqui. E aqui encontra-se a história de Salma al-Farouki, a palestiniana que se fixou em Córdova e abriu a sua casa-museu em nome “do verdadeiro espírito do Islão”.

De Córdova voamos até aos Açores, ainda à boleia da comida. A Andreia Marques Pereira foi à ilha Terceira conhecer o restaurante que marca a estreia de Vítor Sobral no arquipélago. Chama-se Oficina da Esquina e está integrado no novo The Shipyard Angra, um aparthotel com mar dentro. E já que andamos pelo mundo da hotelaria, acompanhemos a Maria José Santana, que dormiu no Torel Palace Porto, uma unidade que é uma ode à literatura portuguesa. Nos seus 24 quartos, homenageiam-se figuras ímpares como Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade ou Eça de Queirós. Bons sonhos, boas leituras!

Enquanto isso, o Edgardo Pacheco prossegue a sua volta ao país à procura de bons azeites. Esta semana chegamos ao Douro, onde há quatro exemplares que muito merecem ser conhecidos.

É também com o Edgardo que entramos no capítulo dos vinhos, através de uma prova vertical de Czar do Pico, que mostra que estes vinhos de Fortunato Garcia são feitos com doses de loucura. Já o Pedro Garcias recorda uma viagem encantada às vinhas da Borgonha e, a par com o Manuel Carvalho, encarrega-se de nos apresentar as novidades da semana. Já a Mara Gonçalves guia a visita ao 46 Lisboa, um “não-lugar” onde se come e se bebe e onde nada ganha destaque para que tudo seja possível.

A Carla B. Ribeiro revela como é a terceira geração do Nissan Qashqai, o crossover mais bem-sucedido da Europa, enquanto o Miguel Esteves Cardoso nos inicia no mundo do chocolate quente inteiro.

Para o fim ficam duas crónicas de viagem: a do Humberto Lopes, que acontece em Moçambique, e a do leitor Mário Menezes, que, ao fim de mais de 500 dias, voltou a viajar de avião e deu um saltinho a Malta.

Estamos conversados por hoje. Há mais no próximo sábado. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

