O professor, o perfumista e a escanção às voltas com os azeites

Nos vinhos, como no queijo, no mel ou no azeite, a linguagem de avaliação é precisa e fechada, em particular quando se está num painel de análise sensorial ou num concurso. Os provadores têm treino de acuidade sensorial, mas, nalguns casos, se a nota de um apresenta um desvio considerável face à média do painel (muito acima ou muito abaixo), essa nota é eliminada.