O sabor do cacau inteiro é delicioso - é muito frutado (aginjado), ácido-agradável, adstringente, bastante salgado e sedoso-redondinho.

Eu sei por que é que nós portugueses bebemos tão pouco cacau, mesmo nas noites mais frias, quando mais precisamos de aconchego entre as mãos e entre as dobras do estômago.