Sporting, Boavista e o teste ao “novo Paulinho”

Neste sábado, frente ao Boavista, a partir das 20h30 (SPTV1), o Sporting joga a liderança do campeonato nacional, mas também coloca em jogo um dado para o futuro. Vencendo os portuenses, em Alvalade, a equipa salta provisoriamente para a liderança da tabela, “dorme” no topo e coloca FC Porto e Benfica sob pressão para domingo.

Mas há, num plano mais específico, outra “luta” para esta partida, na qual o Sporting terá a oportunidade de provar ou refutar a tese segundo a qual Paulinho não é goleador o suficiente para ser o avançado titular. Por outras palavras, é um jogo em que os candidatos a alternativa a Paulinho poderão chegar-se à frente e “comprarem” minutos para eventuais ausências do português no futuro.

Pela primeira vez na I Liga 2021/22, os “leões” vão a jogo sem o internacional português como ponta-de-lança – está castigado e com covid-19. Com apenas três golos no campeonato, Paulinho tem recebido críticas pela forma como desperdiça oportunidades de golo flagrantes, mas Rúben Amorim tem, ainda assim, sido fiel ao avançado que tanto quis ir buscar ao Sp. Braga.

O técnico já elogiou a importância de Paulinho no jogo associativo que o Sporting pretende ter no ataque, pela forma como o jogador oferece soluções entrelinhas, em apoio frontal ou mesmo em profundidade. E agora? Agora urge encontrar uma solução – mas nenhuma é, no plano teórico, semelhante ao português.

Para este jogo, que também já poderá ter Coates, as opções mais prováveis são Pablo Sarabia e Bruno Tabata. O espanhol conhece o jogo como poucos e sabe associar-se com os colegas, pelo que, apesar da menor valência no duelo físico e no ataque ao espaço, poderá oferecer alguns dos predicados de Paulinho.

Já Tabata mostrou alguns pormenores de qualidade nessa mesma posição, em Amesterdão, frente ao Ajax, jogo em que trabalhou bastante em apoios frontais. E traz, ao contrário de Sarabia, alguma capacidade de explorar o espaço, além de maior agressividade sem bola, algo também elogiado em Paulinho.

Por fim, Tiago Tomás. Este até seria o mais evidente substituto, por ser o único verdadeiro avançado, mas Amorim já provou preferir ver o jogador como avançado-interior do 4x3x3. Por ser essencialmente um jogador de ataque à profundidade, “TT” fugirá à forma como a equipa costuma trabalhar com Paulinho – e aí perde os créditos que teria, por exemplo, no trabalho sem bola, por comparação com Sarabia ou Tabata.

E não se espera sequer que o Boavista ofereça espaço para Tiago Tomás explorar. “Este jogo vai ser diferente [do derby com o Benfica]”, advertiu o técnico dos campeões nacionais, na antevisão da partida, adiantando que os seus jogadores “não vão ter tanto espaço, vão ter de ter mais calma com a bola e de pressionar mais alto”.

Esta análise de Amorim tem, de resto, dados que a atestam. O Boavista é, das 18 equipas da I Liga, a que menos posse de bola tem por jogo, é a segunda que menos tempo passa no terço de campo adversário em jogos fora de casa e é a terceira que mais remates permite ao adversário dentro da própria área.

Daqui se depreende que a equipa agora orientada por Petit terá uma postura defensiva, procurando correr poucos riscos e sobreviver em bloco baixo às investidas “leoninas”. O novo treinador do Boavista teve, ao contrário do Sporting, uma semana para preparar o jogo e garante que os jogadores estão mais preparados a todos os níveis.

“Esta semana já deu para trabalhar em termos físicos, técnicos e tácticos na nossa ideia, para que nos tornemos mais fortes. Sabemos que vamos ter de sofrer, porque o Sporting está num momento fantástico, mas temos de ir com coragem e fazer aquilo que fomos trabalhando para poder disputar o jogo”, apontou.