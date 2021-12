Penálti de Ronaldo garante vitória ao Manchester United

Uma grande penalidade convertida pelo português Cristiano Ronaldo assegurou hoje ao Manchester United a terceira vitória seguida na Liga inglesa de futebol, diante do lanterna-vermelha Norwich, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada.

Os ‘red devils’, que contaram igualmente com Diogo Dalot e Bruno Fernandes entre os titulares, sentiram muitas dificuldades para levarem de vencido o último classificado, tendo ‘carimbado’ o triunfo com um golo do avançado luso, aos 75 minutos, depois de ele próprio ter sofrido a falta dentro da área dos ‘canaries’.

O sétimo tento de Ronaldo na Premier League garantiu ao United a terceira vitória seguida na prova - a segunda sob o comando do alemão Ralf Rangnick -, bem como a subida provisória ao quinto lugar, com os mesmos 27 pontos do West Ham, quarto colocado, que no domingo visita o Burnley.

No pódio da Premier League seguem Manchester City (38 pontos), Liverpool (37) e Chelsea (36), que, tal como os red devils’, consumaram os respectivos triunfos de grande penalidade.

Raheem Sterling foi o responsável pela vitória dos líderes sobre o Wolverhampton (1-0), de Bruno Lage, numa partida na qual José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Trincão jogaram pelos ‘wolves’, e Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva alinharam pelos ‘citizens’.

Em Anfield Road, o egípcio Mohamed Salah assinou o triunfo do Liverpool sobre o Aston Villa (1-0), com Diogo Jota a ser lançado nos ‘reds’ no decorrer do segundo tempo, enquanto em Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Leeds por 3-2, sendo que o tento decisivo dos ‘blues’ foi apontado por Jorginho, que consumou um ‘bis’ de penáltis, aos 90+4 minutos.

O único dos cinco encontros realizados que não foi decidido da marca dos 11 metros foi o Arsenal-Southampton, no qual Alexandre Lacazette, Martin Odegaard e Gabriel construíram o 3-0 com que os londrinos ‘brindaram’ os ‘saints’.