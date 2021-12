Manchester City vence Wolverhampton com penálti de Moutinho

Um penálti muito duvidoso cometido pelo português João Moutinho permitiu ao Manchester City vencer por 1-0 o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, e consolidar a liderança da Liga inglesa de futebol, em jogo da 16.ª jornada.

A partida teve sete portugueses a surgirem de início no relvado, com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho a representarem os ‘wolves’, e Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a actuarem pelos campeões ingleses.

A formação comandada por Bruno Lage sofreu um forte revés em cima do intervalo, quando o mexicano Raúl Jiménez recebeu ordem de expulsão, ao ver dois cartões amarelos no espaço de 30 segundos, primeiro por puxar Rodri e, depois, por atrasar a marcação da mesma falta.

No segundo tempo, os ‘citizens’ chegaram ao golo do triunfo, aos 66 minutos, com Raheem Sterling a converter uma grande penalidade cometida por Moutinho, num lance que deixa muitas dúvidas, uma vez que não é visível – de todo – que a bola tenha batido no braço do médio internacional português, na sequência de um cruzamento do compatriota Bernardo Silva.

A sexta vitória seguida na ‘Premier League’ permitiu ao Manchester City distanciar-se, provisoriamente, no topo da competição, com 38 pontos, mais quatro do que o Liverpool (34), segundo, e mais cinco face ao Chelsea (33), sendo que ‘reds’ e ‘blues’ defrontam hoje Aston Villa e Leeds, respectivamente.

Já o Wolverhamtpon, que ainda contou com Daniel Podence e Trincão nos instantes finais do encontro, somou a quarta partida consecutiva sem vencer, ocupando a oitava posição, com 21 pontos.