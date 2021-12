O incombustível Yuri de Souza

Qual é o futebolista brasileiro com mais golos marcados no futebol espanhol? Talvez Ronaldo “Fenómeno”, dividido entre Barcelona e Real Madrid. Ou Rivaldo, homem-golo de muitas campanhas no Deportivo da Corunha e no Barcelona. E Luiz Fabiano, o “Fabuloso”, que passou seis brilhantes anos no Sevilha? Todos eles são palpites válidos, mas nenhum é a resposta certa. Provavelmente, só os adeptos do Ponferradina é que iriam acertar em cheio, ao responderem Yuri de Souza, o avançado brasileiro que, aos 39 anos, continua a fazer balançar as redes contrárias com uma regularidade impressionante.