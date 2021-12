O melhor abraço dura entre cinco e dez segundos (ou mais)

Indo directos ao assunto: uma equipa de investigadores concluiu que o abraço mais agradável será o que dura, pelo menos, entre cinco e dez segundos. Por outro lado, o abraço preferido será na versão cruzada, com apenas um braço por cima do ombro do outro. Talvez seja uma informação pouco útil em tempo de pandemia, com os abraços restritos, mas, se calhar, pode ser também a melhor altura para tirar o máximo dos poucos que ainda podemos dar.