Mãe dos gémeos recém-nascidos encontrados mortos detida por alegado homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que deteve, esta sexta-feira, uma mulher, de nacionalidade estrangeira, com 33 anos de idade, por existirem contra ela fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver.

Ao que o PÚBLICO apurou, a suspeita é a mãe das crianças que foram encontradas mortas em Cascais, dois gémeos recém-nascidos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, no passado Sábado.

Adianta a PJ que “os crimes terão ocorrido logo após o parto, na residência da arguida, na madrugada de 4 de Dezembro de 2021”.

A arguida será sujeita a interrogatório judicial para aplicação de medida de coacção adequada.

O alerta foi dado no dia quatro de Dezembro, sábado, durante a tarde, quando a PSP foi chamada a um apartamento na Avenida de Sintra, em Cascais, segundo noticiou o Cascais24horas na altura. O mesmo site de noticias também dava conta ainda que, de acordo com uma fonte da PSP, um dos recém-nascidos estava dentro de um saco do lixo.

Tal como o PÚBLICO noticiou, a ocorrência foi registada como doença súbita: uma mulher estava com uma enorme hemorragia vaginal. Deveria ter um discurso pouco coerente e exibir muita perturbação porque o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) não se limitou a accionar os Bombeiros Voluntários de Cascais, que de imediato mandaram dois elementos numa ambulância para o local indicado — enviou também uma equipa do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).

A equipa não percebeu logo que naquele apartamento, algum tempo antes, tinha havido um parto, de gémeos, sem qualquer assistência médica. Diz fonte dos Bombeiros Voluntários de Cascais que foi preciso acalmar a mulher, transmitir confiança, desbloquear a conversa. Só então se depararam com os bebés sem vida. Um estava numa cama e o outro dentro de um saco de plástico.

A mãe das crianças foi assistida no Hospital de Cascais com um quadro clínico de depressão. Ao que o Público apurou a mãe vivia sozinha com mais dois filhos menores e terá dito às autoridades que não sabia que estava grávida.