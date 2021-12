Vacinem os políticos contra a pressão sobre a ciência!

Quando a pandemia da covid-19 começou, e quando as dúvidas e incertezas se acumulavam a um ritmo vertiginoso, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa chamaram especialistas, médicos e virologistas para ajudarem o Governo a tomar decisões. Fizeram bem, envolvendo a comunidade científica. No ano passado, o primeiro-ministro chegou a dizer que “a Ciência é uma verdadeira arma contra as notícias falsas e a melhor garantia de vitória sobre o populismo e as atitudes negacionistas da verdade”. Tem razão em tudo.