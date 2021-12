Houve renovação da bancada parlamentar, como diz Rui Rio?

O líder do PSD assegurou ter feito um esforço para renovar a bancada do partido na Assembleia da República.

A frase

“Nós esforçámo-nos por fazer alguma renovação [nas listas de deputados]. Vão sair alguns deputados que estavam lá há mais de 20, 30, quase 40 anos em alguns casos.”

Rui Rio, líder do PSD

O contexto

Em conferência de imprensa, na madrugada de dia 7 de Dezembro, após a aprovação das listas de deputados, o líder do PSD deu alguns traços gerais sobre as escolhas dos candidatos. Rui Rio disse ter havido “alguma renovação”, referindo que “vão sair alguns deputados que estavam lá há mais de 20, 30, quase 40 anos em alguns casos”. O líder do PSD lembrou que o partido tem uma proposta de revisão constitucional que prevê um máximo de três mandatos consecutivos para os deputados. Actualmente não existe qualquer limite.

Os factos

As listas de candidatos a deputados do PSD aprovadas deixaram de fora sociais-democratas como Pedro Pinto, que entrou na Assembleia da República pela primeira vez em 1981, ou seja, há 40 anos. O deputado, hoje com 65 anos, não se mostrou disponível para voltar a integrar as listas para as legislativas de 2022.

Há também o caso de José Cesário, que se estreou no Parlamento em 1983 embora tenha saído para integrar os governos de Durão Barroso (2002-2004), Santana Lopes (2004-2005) e de Passos Coelho (2011-2015). Regressou ao Parlamento em 2015 e foi novamente eleito em 2019.

Outro dos históricos da bancada que já não concorre às legislativas é Luís Marques Guedes, eleito pela primeira vez em 1995, há 26 anos. Foi deputado até 2011 e nesse ano integrou o Governo de Passos Coelho. Só voltou à Assembleia em 2015 e foi reeleito em 2019. Carlos Gonçalves também é outro dos deputados do PSD mais antigos (eleito em 2002 sempre pelo círculo da Europa) que agora sai.

Há 16 anos, Emídio Guerreiro estreava-se na bancada social-democrata. Foi deputado entre 2005 e 2013, tendo interrompido o exercício do mandato por dois anos para integrar o governo de Passos Coelho como secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Voltou a ser eleito em 2015 e também em 2019. Desta vez não consta das listas de deputados.

Em resumo

A afirmação de Rui Rio é verdadeira já que há dois deputados do PSD que se estrearam no Parlamento há perto de 40 anos e que agora não constam das listas por sua vontade ou porque não houve interesse por parte da direcção.