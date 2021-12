“Excluíram o Livre legalmente em 2015, agora querem excluir-nos dos debates televisivos ilegalmente”

Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO e ouvir em excerto neste P24, o cabeça de lista do Livre por Lisboa, Rui Tavares, afirma que se arrisca a ficar “numa situação desconfortável” ao colocar em tribunal os canais de televisão dos quais “depende para fazer passar a mensagem”, depois de ter visto o Livre ser excluído dos debates televisivos destas eleições legislativas antecipadas.

