As melhores fotografias de casamento do ano têm festa, aventura e muitos beijos

Os casais nesta fotogaleria levam as famílias para um penhasco ao pôr do Sol, enquanto dão um dos maiores saltos de fé das suas vidas. Ou mergulham em rios gelados de vestido (e sem ele) para trocar alianças. E, a julgar pelas melhores imagens de casamentos do ano, em 2021, gostam de fugir juntos, de mochila às costas ou numa caravana, para estarem sozinhos debaixo das estrelas — bem, quase sozinhos.

Com eles levam os fotógrafos que gostam “de experimentar” para além das fotografias de grupo e do beijo na igreja. É o que diz Fabio Mirulla​, o vencedor da quinta edição do prémio de fotógrafo internacional de casamentos, que elevou o “tradicional momento do brinco da noiva” ao humoristicamente ter enquadrado um candeeiro como o vestido (imagem n.º 2): “Esta fotografia é de um casamento incrível que adorei fotografar desde o primeiro momento”, conta o fotógrafo italiano. “Por vezes acontece-me, quando conheço um novo casal, sentir boas vibrações sobre eles e foi esse o caso. Tanto a noiva como o noivo foram maravilhosos e quando sinto esta ligação com eles e eles confiam em mim, o meu trabalho torna-se realmente fácil de fazer.”

Muitas vezes vista como uma área de último recurso para fotógrafos que precisam de ganhar dinheiro para outros trabalhos, o concurso internacional quer “celebrar a arte das fotografias de casamento”, desde as mais tradicionais às que não entrariam em qualquer álbum. Pelo menos, estes parecem ter-se divertido.