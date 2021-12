Não ser sexualmente explorada é um direito humano das mulheres

A celebração anual do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que encerra os 16 dias de ativismo pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, omite regularmente que a concepção dos direitos humanos, e a própria ideia de humanidade, toma sempre por referência os homens como sujeito universal. Omite também que as discriminações e violações de direitos de que são vítimas as mulheres têm por base o sexo e as relações desiguais de poder entre mulheres e homens e que estas são perpetuadas através da violência masculina em várias esferas; e muito em particular através da exploração sexual.