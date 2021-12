Filho do outro para sempre

O João pretendia que lhe fosse retirado o apelido do marido da mãe e acrescentado o do pai biológico, que sempre o tratara como filho, que efectivamente era.

O João tinha recorrido ao tribunal impugnando a sua paternidade, isto é, pretendia que fosse reconhecido que não era filho de Pedro Lopes, marido da sua mãe mas sim de Carlos Silva, com quem a mãe, já estando separada de facto do marido, tinha tido um relacionamento amoroso. E, por isso mesmo, pretendia que fosse retirado o apelido Lopes do seu nome e acrescentado o apelido Silva. De resto, acrescentava, desde sempre fora tratado como filho pelo Carlos Silva, todos os que o rodeavam sabiam que este era seu pai e tinha chegado a viver com ele durante algum tempo.