Na Nigéria, há um designer a criar jóias com história

Um designer nigeriano está a incorporar artefactos, como os famosos bronzes do Benim, em acessórios de moda, na esperança de, a par do ambicionado lucro, promover o património cultural do país.

Foto Tuoyo Dudu é co-fundador da ITSK Gold REUTERS/Nneka Chile

Tosan Ideh disse que a ITSK Gold, a empresa que co-fundou com o amigo Tuoyo Dudu, alicerça-se na utilização de símbolos culturais e artefactos nigerianos para criar jóias, como anéis e pulseiras, assim como roupas. Na sua loja em Lagos, cada peça de ouro, prata e jóia banhada a bronze representa a tradição e a cultura nigerianas.

“Sinto que queremos criar produtos que as pessoas possam ter durante muito tempo, que possam passar de geração em geração e que saibam que esta é a verdadeira herança africana, que é intemporal”, explicou à Reuters ​Tosan Ideh, que residiu em tempos no Canadá.

Foto REUTERS/Nneka Chile

Entre as jóias expostas, há anéis de ouro a representarem a máscara de marfim do Benim que é um retrato da rainha mãe Idia do Império do Benim do século XVI.

Também em exposição está um anel encimado por uma espada Jekri, símbolo do povo itsequiri do delta do Níger, que está associado à coragem e à realeza e que se acredita ter poderes mágicos.

Foto REUTERS/Nneka Chile

“Não se está apenas a usar peças, está a usar-se peças que significam algo”, comentou Abdulmalik Obaseki, um cliente que adquiriu um alfinete de lapela que representa as suas raízes tribais haúças e beninenses​.