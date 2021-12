7 dias, 7 fugas: entre globos, circo e rabanadas, o Natal está a chegar

Sábado, 11: globos de Natal

Até 2 de Janeiro, Monção veste o fato de Um Globo de Natal. Iluminações, decoração, animação de rua, um mercado natalício com artesanato, um presépio em madeira esculpido ao vivo pelos artistas galegos Juan Coruxo e Remigio Davila (nos dias 11 e 12 de Dezembro) e um Pai Natal cheio de surpresas (cuja chegada está agendada para dia 24) são algumas das estrelas a brilhar no programa que o município desenhou para a quadra, com epicentro nas praças Deu-la-Deu e da República. A cereja no topo do globo está num novo baralho de cartas, com perguntas sobre a festa do Corpo de Deus/Coca de Monção, composto para o jogo de tabuleiro Monção e o Dragão – Uma Peleja Ancestral, que pode ser encontrado na Loja Interactiva de Turismo monçanense.

Domingo, 12: São Nicolau na igreja

Numa altura em que se multiplicam as peças natalícias, há uma que sobressai por dar honras de protagonismo ao santo que inspirou o Pai Natal e às raízes históricas da lenda. Interpretada pelo actor Bernardo Souto, Uma História de Natal com São Nicolau vai ao século XIX resgatar o “momento em que esta figura entra, pela primeira vez, em Portugal, trazida pelo rei D. Fernando II de Saxe-Coburgo-Gota”, anuncia a Coolture Tours, que a leva à cena em parceria com a Ordem Soberana e Militar de Malta. “Sem desconstruir o imaginário que, entretanto, à sua volta se criou, procuramos devolver a verdadeira história e lenda deste santo milagreiro, protector de crianças, estudantes, marinheiros e comerciantes”, acrescenta. O palco escolhido é a Igreja de Santa Luzia, à beira um dos mais belos miradouros lisboetas. Depois da antestreia que aconteceu simbolicamente a 6 de Dezembro, dia de São Nicolau, e esteve reservada a escolas e imprensa, pode agora ser vista por todos (a partir dos três anos). As sessões estão marcadas para os dias 12, 20, 21 e 22, às 15h e às 17h. A entrada requer marcação prévia e custa 10€, com direito a uma moeda dourada de chocolate e um postal. É obrigatório o uso de máscara a partir dos seis anos.

Segunda, 13: clássicos de algodão

The Cotton Christmas é um espectáculo feito à medida da quadra, onde se juntam músicos conhecidos na nossa praça e um alinhamento composto exclusivamente por clássicos de Natal com novas roupagens (feitas de soul e de funk). Para esta primeira edição do evento, cuja direcção musical está entregue a João Cabrita e Francisco Rebelo, estão convocados Aurea, Tamin, Cais Sodré Funk Connection e NBC. Em digressão pelo país, e depois das apresentações em Ponta Delgada, Oliveira do Bairro e Guimarães, a música segue viagem para a Figueira da Foz (dia 11, no Centro de Artes e Espectáculos), Lisboa (13 e 18, no Teatro Tivoli BBVA), Lagoa (14 e 15, no Auditório Carlos do Carmo), São João da Madeira (17, na Casa da Criatividade), Ourém (19, no Teatro Municipal), Leiria (22, no Teatro José Lúcio da Silva), e, por último, Porto (23, Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota). Bilhetes entre 10€ e 25€.

Terça, 14: entre doces e rabanadas

Também conhecida como fatia dourada, a rabanada dá o ar da sua graça em 25 cafés, pastelarias, hotéis e restaurantes do concelho de Caminha. No mapa até dia 31 de Dezembro, a Rota da Rabanada promete servir todos os palatos num cardápio com mais de duas dezenas de especialidades, onde se encontram combinações com calda de açúcar, canela, mel, nozes, vinho do Porto, suspiro, gila, recheio de leite, doce e fios de ovos, entre outras. À espera dos comensais, nesta sétima edição da iniciativa, está também um passaporte da rota, que permite não só acumular carimbos dos estabelecimentos visitados, como também receber ofertas especiais.

Quarta, 15: mergulhos de circo

A Alfândega do Porto volta a montar O Fabuloso Circo de Natal na sua Immersivus Gallery. Com assinatura d’OCubo, o espectáculo convida a uma ida ao circo no formato multimédia que caracteriza os projectos do ateliê (que entre outros créditos na cartola, é responsável por produções como Magical Garden, Lisbon Legends, Impressive Monet & Brilliant Klimt, Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci, Porto Legends - The Underground Experience ou Lisbon Under Stars). Nesta tenda mágica, com cheiro a Natal, cabem palhaços, animais, acrobatas, malabaristas e orquestras, num espectáculo virtual e imersivo, guiado pela voz de Nuno Markl. Para ver até 9 de Janeiro, com sessões de terça a domingo, às 10h, 14h e 17h – dias 24 e 31 de Dezembro, só às 10h e 14h. Encerra nos dias de Natal e Ano Novo. Bilhetes a 10,50€ (8,50€ dos 4 aos 17 anos e seniores; grátis até aos 3 anos).

Quinta, 16: KarnAval para o Natal

Para este Natal, um KarnAval de presente. É com esta peça que a companhia estónia Giraffe Royal se estreia em Portugal, nesta quinta-feira, em Grândola. Premiada e aclamada no seu país natal, mas também em passagens pela Eslovénia, Rússia e Bielorrússia, o espectáculo de teatro físico, que a autarquia descreve como “intenso na sua beleza visual”, propõe “uma encenação sobre o mundo do Carnaval, que existe paralelamente ao nosso, que por vezes invade as nossas vidas e nos faz sentir e pensar de forma diferente”. Está em cena no Cine Granadeiro, às 21h, com entrada gratuita (assim o lugar seja reservado pelo número 269448030). Integrado no ciclo Litoral EmCena, que tem levado produções teatrais à costa alentejana, faz também parte do Natal em Grândola. Esta programação, que começou no início do mês e se prolonga até ao último dia do ano, promove um mercado com produtos de artesãos do concelho, incentivos às compras no comércio local (com descontos, sorteios e animação pelas ruas) e, entre outras iniciativas, um desfile de sósias do Pai Natal (dia 23, às 15h, no Jardim 1.º de Maio).

Sexta, 17: música, Williams

Da Guerra das Estrelas a E.T.– O Extra-Terrestre, passando por Parque Jurássico, A Lista de Schindler, Indiana Jones, As Aventuras de Tintin e Harry Potter. A magia do compositor e maestro norte-americano John Williams está espraiada por vários clássicos da sétima arte, que marcaram diferentes gerações. É para o homenagear que a Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) propõe dois serões com John Williams em Concerto. A viajar pela banda sonora de filmes e sagas está a orquestra da casa, acompanhada pelo violino de Francisco Lima Santos e dirigida pela batuta de Stephen Mulligan. Dias 16 e 17 de Dezembro, respectivamente, às 20h e às 19h, com bilhetes entre 16€ e 26€.