Guia de compras de Natal para toda a família

Chegou o mês de Dezembro e, com ele, a magia do Natal - que é, entre outras coisas, sinónimo de presentes. Ainda que nenhum objecto possa competir com a alegria de estarmos junto dos que mais gostamos, encontrar o presente ideal é também uma bonita forma de demonstrar carinho, amor e gratidão. Um generoso agradecimento, embrulhado e decorado com um laço, que celebra mais um ano ao lado das pessoas mais importantes das suas vidas: a família e os amigos.

Mas com tantas opções disponíveis, oferecer o presente perfeito pode parecer, por vezes, uma missão impossível. No El Corte Inglés encontra sugestões que ficam bem em qualquer sapatinho – mesmo o dos mais exigentes. Das tradicionais pantufas a um original saca-rolhas eléctrico, sem esquecer os desejados perfumes ou a entusiasmante tecnologia de última geração, não faltam opções para viver e partilhar a magia deste Natal.

Percorra as fotogalerias abaixo e encontre os presentes mais desejados por todos.

Para os que ainda acreditam no Pai Natal

E como o Natal é, sobretudo, dos mais pequenos, opte por propostas com características pedagógicas como trabalhos de habilidade manual e jogos de imaginação e criatividade que estimulam a linguagem e inteligência. Numa lista que vai dos 24,95 euros aos 116,95 euros, é possível encontrar vários presentes que vão iluminar o Natal das crianças: desde conjuntos de legos do Harry Potter, cozinhas de brincar, um trolley com unicórnios, galochas em forma de dinossauro e até um robe da adorada Peppa Pig.

Galochas azul-marinho com pormenor de dinossauro LEGO O Ataque à Toca Trolley tipo baú Unicórnio Robe da Peppa Pig Cozinha Comigo El Corte Inglés Fotogaleria

Para os amigos (secretos, incluídos!)

No caso dos amigos, há sempre sugestões divertidas — inclusive para o ‘amigo secreto’. No El Corte Inglés pode escolher desde utensílios de cozinha a moda, sem esquecer os melhores gadgets. Eis as nossas sugestões de presentes a preços acessíveis: um livro de receitas fáceis para aquele colega de trabalho (que se transformou em ‘amigo secreto’ durante a quadra natalícia) que está sempre à procura de inspiração; um saca-rolhas eléctrico ao amigo que não perde uma oportunidade para brindar e celebrar; à amiga que adora fotografia, uma impressora instantânea para transformar memórias digitais em fotos polaroids. E à melhor amiga? Um gel de banho purificante, da marca portuguesa Benamôr, à venda por 14,90 euros ou um kimono, da marca Sfera, disponível por 17,99 euros.

Livro '7 Ideias - Receitas fáceis e deliciosas para todos os dias', de Jamie Oliver (Porto Editora) Saca-rolhas eléctrico Arcos Gel de Banho Purificante Alecrim 500ml Benamôr Polaroid LAB de Digital a Analógico Kimono com animal print (Sfera) Fotogaleria

Aos mais próximos

Surpreenda a família com os presentes mais desejados por todos. Não há como errar com um relógio inteligente que além de apresentar as horas e receber chamadas, ainda envia alertas de calendário – ideal para o pai que vive entre mil tarefas; ou um difusor com sticks perfumados para a mãe que valoriza a elegância. Já para o namorado que aprecia um momento conectado com o seu próprio mundo, uns AirPods Apple de 3ª geração que lhe permitem mergulhar nas suas músicas, séries ou filmes; e, para a namorada que adora estar perfumada, uma fragrância da Tiffany & Co. Os irmãos e primos vão delirar com um kit composto por uma divertida câmara instantânea para capturarem os momentos mais divertidos da família nesta quadra natalícia.

Smartwatch Huawei Watch 3 Active - Preto MODELO: 55026820 Difusor Tuscan Creations Convivio 250ml (Salvatore Ferragamo) AirPods Apple (3.ª geração) - Brancos MODELO: MME73TY/A Rose Gold Eau de Parfum 75ml (Tiffany & Co.) MODELO: 99350063855 Kit Câmara Instantânea Fujifilm Instax Mini 11 - Rosa MODELO: 70100151469 Fotogaleria

Aos queridos avós

Carinhosamente apelidados como “pais a dobrar” ou “segundos-pais”, neste Natal surpreenda os seus avós com gratidão em forma de presente. Das pantufas de pêlo para aquecer os serões, passando por uma icónica caneta, um perfume inesquecível , uma camisola de malha suave e quentinha ou até um cabaz especial, há opções para todos os gostos. Acrescente ao presente uma pequena nota, escrita à mão, onde demonstra o quão valoriza o tempo em família.

Pantufas de homem UGG castanhas Camisola de malha 100% caxemira com gola alta Caneta Lamy Imporium preta e dourada CABAZ Nº3 (ref. 168.001.0269) Fotogaleria