Carta ao Pai Natal? Mande antes uma indirecta e receba o presente que quer.

É incrível a imaginação das pessoas na hora de comprar presentes. Mas o que é realmente estranho é como é que quase nunca acertam naquilo que gostaríamos de receber. Se se identifica com esta situação e não quer passar pelo mesmo constrangimento este Natal (até porque já não tem espaço em casa para presentes falhados) temos a solução para si na forma de quiz. Não só vai ajudá-lo a receber exactamente o que pretende, como ainda lhe dará acesso a um passatempo cujo prémio poderá ser, quem sabe, aquele presente com que sonha há meses.

A táctica que lhe propomos é simples, mas exige criatividade. E não, não passa por escrever uma carta ao Pai Natal, que isso de subtil não tem nada, além de que são as crianças, como toda a gente sabe, quem domina esta estratégia. Aqui, o segredo passa também por pedir o que se quer receber, sim, mas… com indirectas. Ou seja, sugerir o que se pretende ver debaixo da árvore de Natal, sem nunca o dizer claramente. Mas se isto lhe parece complicado, nós estamos cá para ajudar. Basta seguir os três passos que lhe indicamos de seguida e, na noite da Consoada, já não terá de fazer aquele sorriso amarelo quando estiver a abrir os presentes:

1. Responda ao quiz que preparámos para si e, no final, descubra as indirectas certas para sensibilizar quem o rodeia para as suas vontades, necessidades e preferências natalícias;

2. Crie a sua própria indirecta – quanto mais original, melhor – e concorra ao passatempo Worten, ficando habilitado a um robô de cozinha BECKEN. Mas atenção: se é indirecta não pode revelar mesmo que quer, apenas sugerir;

3. Respire fundo e descontraia. Afinal, este Natal tem, agora, tudo para correr bem.