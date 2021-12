A cidadania precisa de si!

O jornal comunitário Vozes de Gaia inicia parceria com a Academia Sénior de Gaia, o InKultu – Instituto de Cultura e a Academia Sénior de Pedroso Seixezelo. As inscrições são grátis e estão abertas

O Vozes de Gaia está a iniciar um novo capítulo do seu projecto, com a abertura de parcerias com três instituições ligadas ao ensino sénior: as academias seniores de Gaia e de Pedroso Seixezelo, bem como o InKultu – Instituto de Cultura. Desta forma, o Vozes de Gaia leva a mais cidadãos seniores de Vila Nova de Gaia o conhecimento acerca do que é e para que serve o jornalismo ao serviço da comunidade local.

O resultado de mais uma etapa nesse processo de construção de uma cidadania activa pode ser visto em papel, já na próxima segunda-feira. A edição número dois da versão impressa do Vozes de Gaia estará nas bancas, juntamente com o jornal PÚBLICO de 13 de Dezembro (e em formato digital, para assinantes). Notícias, reportagens e fotografias feitas por um grupo de cidadãos interessados na vida suas comunidades e nas questões colectivas do concelho. Tudo construído ao longo de três meses de trabalho em conjunto, discussões saudáveis e troca de ideias contrárias. Foi assim que o espírito de grupo se fortaleceu e os trabalhos jornalísticos foram realizados com sucesso.

Nem todos esses trabalhos podem ser publicados na edição impressa do Vozes de Gaia. As reportagens em vídeo, os sons gravados para a emissão de rádio do Vozes de Gaia (online, no site do projecto) e o testemunho de todas e de todos os participantes são publicados online. Mesmo após o término de cada trimestre, existe a ambição de continuar a melhorar e a contribuir, com os seus trabalhos jornalísticos, para a melhoria do entendimento acerca do concelho, nas suas várias vertentes: social, cultural, económica e outras.

Quanto às parcerias já estabelecidas, e além de manter a sua redacção nos Carvalhos/Pedroso, o Vozes de Gaia irá ao encontro dos alunos das academias seniores de Gaia e de Pedroso Seixezelo e ao InKultu – Instituto de Cultura.

No caso da Academia Sénior de Gaia, as sessões são às segundas e quintas, das 10h00 às 11h30. Na redacção dos Carvalhos (Rua do Professor José Marques Queirós Júnior, Loja 113), as sessões mantêm o ritmo de sempre: duas vezes por semana, entre segunda e quinta-feira, de manhã ou de tarde.

A terceira etapa tem início a 12 de Janeiro de 2022. Todas as quartas-feiras, o Vozes de Gaia e o InKultu – Instituto de Cultura abrem as portas ao jornalismo de cidadania. E os destinatários são todos os cidadãos com 55 ou mais anos e residentes no concelho de Vila Nova de Gaia, mesmo que não sejam alunos do InKultu ou das academias seniores de Gaia e de Pedroso Seixezelo. Basta a inscrição na página online do Vozes de Gaia, ou através do email vozesdegaia@publico.pt.

Ao longo de três meses, cada participante vai aprender fazendo notícias, reportagens, entrevistas, crónicas, textos de opinião, rádio, vídeo e fotojornalismo. No final de cada trimestre, os seus trabalhos poderão ser publicados na edição em papel do Vozes de Gaia, tal como acontecerá esta segunda-feira. A cidadania precisa de si.