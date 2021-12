OCDE: consolidação orçamental em Portugal só quando retoma estiver assegurada

Relatório da OCDE destaca três desafios que o país enfrenta no pós-pandemia para garantir uma “retoma sustentada e inclusiva”: o aumento da desigualdade, as fragilidades do sistema de saúde e a falta de capacidades digitais

A pandemia veio agravar algumas das principais fragilidades sociais em Portugal e isso exige que o Estado reforce, com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a aposta na criação de empregos, no combate à desigualdade e no sistema de saúde, evitando pôr em prática uma política de consolidação orçamental até que a retoma esteja completamente assegurada, alerta a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Num relatório dedicado exclusivamente a Portugal, a organização com sede em Paris reafirma, esta sexta-feira, as previsões que já tinha anunciado na semana passada para a economia, nomeadamente um crescimento de 4,8% este ano e 5,8% no próximo, que compensam a queda de 8,4% em 2020 e que permitem que o PIB regresse aos níveis pré-pandemia em meados do próximo ano.

No entanto, a OCDE faz questão, na análise aprofundada que faz à economia portuguesa, não só de alertar para a existência de vários riscos para a concretização da retoma (relacionados principalmente com um ressurgimento do número de casos), como também salientar que a pandemia veio agravar problemas já antes existentes e que exigem agora a aplicação de políticas mais fortes.

Entre esses problemas, há três aos quais é dado maior destaque: o aumento da desigualdade e da pobreza, a cada vez maior pressão colocada sobre o sistema de saúde e as dificuldades do país em enfrentar o desafio da digitalização.

No que diz respeito à desigualdade, a OCDE assinala que “a pandemia atingiu de forma desproporcional os sectores onde o contacto é intensivo e que empregam uma percentagem mais elevada de trabalhadores com contratos precários de trabalho e com um acesso limitado a protecção social”. E destaca o facto de as perdas de empregos se terem registado principalmente entre os trabalhadores mais jovens e com vínculos de trabalho temporário.

Isto exige, defende o relatório, que os serviços de apoio ao emprego em Portugal se adaptem às novas circunstâncias, nomeadamente ao facto de se ter agora um “maior nível de desemprego entre os jovens”. Assim, a OCDE diz que “a capacidade de chegar àqueles que ficaram separados do mercado de trabalho, principalmente os jovens, precisa de ser reforçada”, salientando que neste momento “a percentagem de pessoas que procuram emprego e que usam os serviços públicos de emprego é uma das mais baixas da OCDE”.

Entre as medidas recomendadas a Portugal estão a “melhoria da cobertura dos subsídios de desemprego através da suavização das apertadas condições de elegibilidade”, uma crítica que a OCDE tem vindo a fazer às políticas de emprego em Portugal já em anos anteriores. A entidade apela ainda a que sejam feitos novos esforços para expandir os programas de formação, especialmente para “facilitar a mobilidade laboral e melhorar a empregabilidade de quem perdeu o seu trabalho”.

Em relação ao sistema de saúde, o relatório assinala as “vulnerabilidades importantes” que a pandemia expôs. A OCDE lembra o agravamento das “longas filas de espera para cuidados especializados”, lembra que a crise “aumentou substancialmente a carga de trabalho dos trabalhadores da saúde, acentuando as faltas de pessoal” e assinala ainda os desafios acrescidos que estão a surgir ao nível da saúde mental”. Tudo isto, num cenário de envelhecimento da população a prazo, exige que o país “reforce as suas políticas de saúde”.

O outro desafio destacado tem a vez com a digitalização da economia, que no caso de Portugal se torna mais difícil pelo facto de “uma parte relativamente alta da população ter baixos níveis educativos e apenas um terço dos portugueses terem capacidades digitais acima do básico”. “Equipar a população com capacidades digitais é crucial para conseguir abraçar a transformação digital”, afirma o relatório.

Para fazer face a estes desafios, o Estado é chamado a investir, num cenário em que, como recorda a OCDE, a dívida pública se encontra acima de 130% do PIB. Este valor, contudo, não impede que se defenda, no relatório, que “as políticas orçamental e monetária precisam de continuar a apoiar até que a recuperação esteja firmemente a caminho”.

Falar de reduzir o défice e a dívida é preciso, assinala a OCDE, através do “desenho de uma trajectória prudente de consolidação orçamental”, mas esse plano apenas deverá ser implementado, salienta-se, “quando a retoma estiver firmemente estabelecida”.

“Uma recuperação resiliente, sustentável e inclusiva depende da capacidade de melhorar o acesso à saúde, apoiar as empresas e empregos viáveis, fazer a transição para tecnologias verdes, prevenir um aumento na pobreza e na exclusão social e lidar com o envelhecimento da população”, defende o relatório publicado esta sexta-feira.

Para a OCDE, a boa notícia, desta vez, está no facto de o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) financiado pela União Europeia prever verbas para todas estas áreas, ajudando assim o país, caso haja uma implementação do plano “eficaz e transparente”, a lidar com os problemas.