Gil Vicente vence em Paços de Ferreira com golo nos descontos

Um golo do avançado francês Leautey, no último minuto de descontos, ditou nesta sexta-feira o triunfo por 1-0 do Gil Vicente em Paços de Ferreira, no jogo de abertura da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que o nulo parecia ser o resultado final, o Gil Vicente acabou por marcar no último lance do jogo, por Leautey, somando o quinto encontro consecutivo sem derrotas e aumentando a crise de resultados na equipa pacense, que hoje chegou à 10.ª jornada consecutiva sem vencer e à quarta derrota seguida.

Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao sexto posto, com os mesmos 20 pontos do Portimonense, sétimo, enquanto o Paços de Ferreira é 13.º, com 11.