Futebol profissional espanhol vai receber 2 mil milhões de fundo de investimento

O futebol profissional espanhol votou favoravelmente, esta sexta-feira, a proposta previamente aprovada, por unanimidade, pela Comissão Delegada (formada por 14 clubes) para estabelecer um acordo com o fundo de investimento britânico CVC Capital Partners, que prevê a injecção de 2 mil milhões de euros para a modernização dos clubes, disponibilizando no curto prazo 400 milhões de euros.

Em troca da alienação de nove por cento dos direitos audiovisuais, cedidos para os próximos 50 anos​, a Assembleia Geral Extraordinária da La Liga estabeleceu um acordo que mereceu o voto favorável de 37 dos 42 clubes que integram as primeira e segunda divisões. Contra este projecto votaram quatro clubes, registando-se uma abstenção. FC Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbau não participaram, sequer, na discussão do acordo, depois de há um ano terem dirigido críticas ao projecto e propondo vias alternativas de financiamento junto da banca.

A CVC Capital Partners torna-se, assim, num parceiro da La Liga e dos respectivos clubes, assumindo papel de relevo no crescimento global, tanto do futebol profissional como da indústria do entretenimento.

As regras estipuladas pela La Liga para a distribuição e utilização do capital impõe que 70% desta verba seja destinada a infraestruturas, ao desenvolvimento internacional, ao posicionamento de marca e produto, a estratégias de comunicação, inovação e tecnologia, e a um plano de conteúdo para plataformas digitais e redes sociais, refere aquele organismo.

Para a melhoria salarial e contratação de jogadores serão alocados 15%, estando os restantes 15% destinados ao desenvolvimento financeiro dos clubes.

Entre os principais projectos, prioridade à renovação de estádios, à criação de cidades desportivas, laboratórios de inovação e desenvolvimento digital. Os projectos não são ainda definitivos, pelo que entre os planos provisórios já divulgados para a II Liga, encontram-se a construção de uma nova cidade desportiva em Las Palmas (UD Las Palmas), a criação de novos campos em Mareo (Gijon), obras de beneficiação e de iluminação do estádio El Toralín (Ponferradina), bem como o arranque e conclusão do projecto de La Academia (Málaga).