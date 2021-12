Budda Guedes estreia mais um vídeo de Portugal Desde a Raiz, agora com Augusto Canário

A viagem que o músico e compositor Budda Guedes fez pelo país e que resultou no álbum Portugal Desde a Raiz deu origem a vários videoclipes, um por cada canção, e ele continua a estreá-los após o lançamento do disco, no dia 3 de Dezembro. Depois da estreia, no PÚBLICO, do making of, um documentário onde ele explica todo o processo e concepção do disco e onde aparecem as pessoas nos locais onde foram gravadas, estreou-se dia 3 o vídeo correspondente à canção gravada com os Galandum Galundaina (de Miranda do Douro), Virar o bico ao prego, e agora estreia-se Há uns que podem, gravada com Augusto Canário, “uma das maiores vozes da desgarrada e tocador de concertina, de Viana do Castelo, com uma carreira de 25 anos”.

Inspirado nas recolhas de Giacometti e no que Ry Cooder fez em Cuba com o Buena Vista Social Club, Budda Guedes gravou com músicos em várias regiões de norte a sul, percorrendo vários géneros (fado, cante alentejano, canto polifónico, desgarrada, percussão, corridinho do Algarve, música mirandesa) e juntando vários músicos e grupos: Augusto Canário (Viana do Castelo), Bombos com Alma (Braga), Galandum Galundaina (Miranda do Douro), Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga), Daniel Pereira Cristo (Braga), Mia Moura (quarteto do Porto que toca fado de Lisboa), Pedro Mestre (Alentejo) e Marenostrum (Algarve).