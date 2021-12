Mudam-se os tempos, mudam-se as cadeiras

Chega a Lisboa com a aura de espectáculo do ano e com o peso de uma despedida. Última criação de Tiago Rodrigues como director do Teatro Nacional D. Maria II, O Cerejal é mais do que a aventura que o encenador português teve com Isabelle Huppert: o derradeiro degrau da sua reconstrução como futuro senhor do Festival de Avignon, o corolário de uma obra política quando não politicamente correcta. E Tchékhov, no meio disto? Talvez pudesse reconhecer-se na fúria do seu alter-ego pós-colonial – e deixar-se embalar pelos Clã.