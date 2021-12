Sexta, na TV: do Árctico ao alto-mar, com Bárbara e um idoso-espião

CINEMA

Grizzlies: Um Caminho para a Vida

RTP2, 22h04

Dirigido por Miranda de Pencier e inspirado numa história verídica, é um drama biográfico sobre a salvação através do desporto. Passa-se em Kugluktuk, uma pequena comunidade no Norte do Canadá, carregada por uma elevadíssima taxa de suicídio juvenil, onde a introdução de uma equipa de lacrosse – os Grizzlies do título – tem um efeito transformador na vida de um grupo de jovens inuit.

No Coração do Mar

Fox, 22h15

Em Novembro de 1820, o baleeiro Essex foi atacado por um cachalote de proporções gigantescas. Defrontando a fúria do animal em alto-mar, os 21 membros da tripulação vêem-se a questionar tudo em que sempre acreditaram, desde a honra ao verdadeiro valor da vida humana. À deriva durante meses, a debaterem-se desesperadamente com as forças da natureza, estes homens apenas terão a seu favor o instinto de sobrevivência e a experiência de uma vida no mar. Baseado numa história verdadeira – que viria a servir de inspiração a Moby Dick, de Herman Melville –, o filme é realizado por Ron Howard (Cocoon, Apollo 13, Uma Mente Brilhante) e conta com os actores Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson.

Do Outro Lado do Mundo

RTP1, 00h59

Paulo Pires e Mercè Llorens assumem os papéis principais do filme realizado por Leandro Ferreira e escrito por Luís Mário Lopes. Alude ao movimento Mães de Bragança – criado, em 2003, em reacção a “uma onda de loucura” provocada por imigrantes brasileiras alegadamente ligadas à prostituição – a partir da história de Lourenço, polícia e chefe da esquadra, que desenvolve uma obsessão por uma stripper.

INFORMAÇÃO

Eleições Legislativas 2022 - Entrevistas Líderes Partidários

RTP1, 21h01

A ronda de entrevistas aos líderes dos partidos com representação parlamentar, feitas pelo jornalista Vítor Gonçalves a propósito das eleições legislativas de 30 de Janeiro, prossegue com Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP.

DOCUMENTÁRIOS

O Enigma das Ossadas: Revolução de Género

RTP2, 20h37

A redefinição dos papéis de género a partir do passado. Eis o tema deste documentário de 2020, realizado por Birgit Tanner e Carsten Gutschmidt. Novos dados, produzidos pela aplicação de métodos forenses a investigações arqueológicas, desmistificam e revolucionaram ideias dominantes. De ossos, túmulos e outros vestígios surgem provas revolucionárias. Exemplo? A revelação de que as flechas e espadas encontradas numa câmara mortuária viking, que sempre se assumiu serem de um guerreiro, pertenciam afinal a uma mulher.

O Agente Infiltrado

TVCine Edition, 22h

Escrito e dirigido pela chilena Maite Alberdi, e nomeado para o Óscar de melhor documentário, segue Sergio, um octogenário que é contratado por um investigador privado para se infiltrar num lar de idosos, onde os funcionários são suspeitos de maus tratos aos utentes. O “novato” idoso-espião, que vê na missão uma possível distracção da dor pela morte recente da mulher, vai debater-se com o seu novo papel, mas acabará por revelar algo de verdadeiramente surpreendente.

Almas Mortas

RTP2, 23h56

Segunda parte da obra realizada por Wang Bing, em que o cineasta desenterra a história dos campos de reeducação para “direitistas”, na viragem da década de 1950 para a de 60, na China de Mao, a partir dos testestunhos de sobreviventes do “holocausto asiático” em que, no deserto de Gobi, inúmeros prisoneiros foram abandonados para morrer.

MÚSICA

Bárbara Tinoco - Coliseu de Lisboa

RTP1, 22h49

Embora não tenha sido seleccionada, fez-se notar, em 2018, nas “provas cegas” do programa The Voice. Apenas três anos mais tarde, em vésperas de celebrar o 23.º aniversário, subia ao emblemático palco do Coliseu dos Recreios. É esse concerto, realizado em Novembro passado, que hoje é transmitido. Antes d’ela dizer que sim, Fugir de ser e Sei lá são êxitos que fazem parte do alinhamento, baseado em Bárbara, o longa-duração de estreia que acabara de lançar.