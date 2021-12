Agora que a editora VS., depois de Realismo Capitalista, nos deu a tradução de mais uma obra de Mark Fisher (Fantasmas da Minha Vida), vale a pena revisitar este grande pensador, usando os escritos e as palestras dele (disponíveis no Youtube) para perceber Squid Game, a série coreana de êxito planetário que tanta gente viu nos últimos meses.