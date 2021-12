Interesses e sentimentos em fim de época

É grande a festança que celebra o regresso de Liubov Andréievna. Músicos à frente, anunciando a proprietária e o seu séquito de familiares, abrindo alas entre criados e, digamos, amigos com interesse. Um bosque de lustres inundando o palco. Enfim, muito barulho, muita comoção, muita memória aflorando em turbilhão, muita alegria… A bem dizer, para nada, pois o motivo do retorno, muito mais do que as saudades após cinco anos de ausência, é a falência da protagonista e a necessidade de vender a propriedade.