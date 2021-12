Covid-19. Directores escolares e pais não percebem motivos para isolamento de turmas inteiras

As escolas contam esta semana com mais 40 surtos de covid-19 em relação à semana passada e é naquelas instituições que se verificam a maioria dos surtos activos em Portugal (614 no total). Os directores escolares não entendem o motivo pelo qual turmas inteiras continuam a ir para casa e consideram que seria prudente serem consultados antes da tomada de decisão. Já os pais estão preocupados com as aprendizagens por terem os filhos isolados em casa. E o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, defende que cada caso é um caso.