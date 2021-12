Ambiente: a Reuters revela as melhores fotos de um ano convulso

À semelhança de anos anteriores, os incêndios, as cheias, os terramotos, os ciclones, inesperadas erupções vulcânicas marcaram 2021. Segundo a Organização das Nações Unidas, as catástrofes naturais quase duplicaram em 20 anos, potenciadas pelo aumento da temperatura média do planeta. As inundações e as tempestades foram os desastres naturais mais frequentes nas últimas duas décadas.

As imagens que compõem esta fotogaleria fazem parte de uma selecção de 65 fotografias que a Reuters marcou como sendo as "Melhores Fotografias de Ambiente de 2021". Feliz volta ao mundo pela lente dos fotógrafos da agência.