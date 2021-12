Falta de previdência na energia

Só o Governo português, ao fechar as centrais a carvão, parece querer sacrificar imprudentemente a nossa economia para limpar um grão de areia do planeta, enquanto os donos da praia a mantêm suja.

O mundo está preocupado com as consequências do custo imparável da energia para as famílias e as empresas. O preço médio da eletricidade durante 2021 disparou de 40 euros para mais de 200 euros por MWh. Para reduzir esse avanço exponencial dos preços de energia em 2022 a maioria dos países, exceto Portugal, adiou o encerramento das centrais de carvão porque estas são ainda a principal fonte para produzir eletricidade barata, até as renováveis terem preços comportáveis.