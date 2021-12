Recolha de grandes electrodomésticos porta-a-porta alargada a 13 freguesias de Lisboa

“Estejam na cozinha ou na garagem, nós levamo-los para reciclagem. É este o mote do projecto”, sublinha a Electrão.

a recolha de grandes electrodomésticos para reciclagem em Lisboa passou a abranger 13 freguesias da cidade e sem necessidade de os aparelhos serem deixados à porta, anunciou nesta quinta-feira a Electrão - Associação de Gestão de Resíduos.

Este projecto, desenvolvido pela Electrão e pela Câmara Municipal de Lisboa, arrancou em Julho passado em três freguesias (Ajuda, Alcântara e Belém) e começou a ser alargado a outras zonas da cidade em Setembro, chegando a 13 das 24 freguesias neste mês de Dezembro: Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Beato, Belém, Campolide, Marvila, Olivais, Parque das Nações e Santo António, segundo a mesma fonte.

Inicialmente, quem quisesse pedir este serviço gratuito (através do número de telefone 808 20 32 32) tinha de deixar os electrodomésticos para recolha à porta, no dia combinado. No entanto, os electrodomésticos são agora recolhidos dentro de casa, sublinhou a Electrão.

“Estejam na cozinha ou na garagem, nós levamo-los para reciclagem. É este o mote do projecto”, lê-se no texto.

Ao funcionar desta forma, o serviço ultrapassa “uma das grandes barreiras” à recolha de grandes electrodomésticos que, por causa da sua dimensão e peso, são difíceis de movimentar e colocar à porta de casa ou de um prédio, destacou a Electrão.

Por outro lado, é uma forma de evitar o roubo ou deterioração de grandes electrodomésticos na via pública, que contêm, normalmente, substâncias poluentes, assegurando-se o correcto encaminhamento para reciclagem, acrescentou.

Ao abrigo deste projecto, “entre Julho e Novembro foram recolhidas cerca de 20 toneladas de grandes electrodomésticos, o que envolveu um total de 252 recolhas”, revelou a Electrão.

“Só no mês de novembro foi possível recolher seis toneladas. Durante este período registaram-se 97 pedidos de recolha”, acrescentou.

“O pedido só pode ser feito se existir um grande equipamento eléctrico para recolha, mas confirmamos sempre se o munícipe tem outros equipamentos fora de uso, como pequenos electrodomésticos, lâmpadas ou pilhas para recolha, de forma a aproveitar sinergias. Também estamos a sinalizar equipamentos que ainda estão a funcionar para entregar a instituições promovendo a reutilização e aliando-a a uma causa social”, afirmou o director-geral da Electrão, Pedro Nazareth, citado no comunicado.

A Electrão - Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável pelos sistemas de recolha e reciclagem de resíduos de embalagens, pilhas e equipamentos eléctricos usados.