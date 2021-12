Novo regulamento do cartão Porto. com mais vantagens

Aos descontos em eventos e espaços culturais soma-se, já neste mês, uma outra vantagem: o acesso gratuito, para os portadores do cartão Porto., ao espectáculo dos GNR, que antecipará a noite de fim de ano, no Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota). O regulamento foi aprovado na última assembleia municipal.

Os benefícios aplicam-se também aos mais novos, que terão a prioridade em 50% das vagas nas oficinas de Natal, que irão decorrer entre os dias 20 e 22 de Dezembro.

Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, que substitui o presidente Rui Moreira na reunião da assembleia, salientou, segundo o portal da câmara, que continuam a ser desenvolvidos contactos com entidades que possam ter interesse em participar na iniciativa da cidade. Admite também a possibilidade de uma versão digital do cartão, justificando que a escolha inicial do formato físico teve como princípio “não deixar ninguém de fora”.

A oposição elogiou a iniciativa, que permite a gratuitidade dos transportes até aos 18 anos. No entanto, a deputada do BE disse que este deveria oferecer uma “maior acessibilidade” a espaços como a Casa da Música, o Coliseu do Porto ou a Fundação de Serralves.

Entrada gratuita no Museu da Cidade, 50% desconto nos bilhetes para espectáculos no Rivoli e envio de SMS com avisos sobre o trânsito ou da protecção civil são alguns dos benefícios do cartão Porto., que pode ser adquirido aqui.