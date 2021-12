Circo de Natal celebra os seus 80 anos no também octogenário Coliseu do Porto

A magia do circo de Natal está de volta ao Coliseu Porto Ageas nesta sexta-feira. O espectáculo, que comemora 80 anos, garante muita diversão e está em cena até 2 de Janeiro.

No ano em que assinala 80 edições de humor, acrobacia e malabarismo, o circo de Natal regressa ao Coliseu Porto Ageas, que neste mês também celebra oito décadas, para proporcionar ao público uma nova experiência musical, visual e temática. Combinando técnicas circenses de prática tradicional com a estética contemporânea, o espectáculo será acompanhado pela música de Rui Lima e Sérgio Martins, tocada por uma banda dirigida por Suse Ribeiro, num registo que fará a ligação com uma esfera futurista e intergaláctica.

“As diversas actuações terão em comum uma paleta cromática presente nos vídeos desenvolvidos pela ESMAD-IPP, que apresentam e expandem os 15 números de circo, nos figurinos desenhados por Cláudia Ribeiro a partir da inspiração de seres em planetas imaginados, e na cenografia e nos adereços com a participação da Escola Artística Soares dos Reis”, lê-se na nota de imprensa.

Em cada actuação, o público é convidado a viajar no imaginário e a descobrir novas sensações, potenciadas pelos efeitos de luz, cor e som.

A 80ª edição, que estará em cena até 2 de Janeiro, foi trabalhada e produzida por mais de 60 pessoas, ao longo de inúmeros meses. Existem sessões diárias, excepto às segundas e terças-feiras, em vários horários. Os bilhetes variam entre os oito e 18€ e aplicam-se descontos. Saiba mais aqui.

Recorde-se que o Coliseu Porto Ageas será alvo de intervenções de reabilitação em 2022, mas já não será concessionado a privados, como estava previsto. O valor das obras, avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros, será assumido, em partes iguais, pela Câmara do Porto e pelo Ministério da Cultura.