Vila Nova de Cerveira abre o mercado e vive a Arte do Natal

Artesãos e mercadores instalaram-se este mês no centro histórico de Vila Nova de Cerveira, com um vasto rol de sugestões para satisfazer a lista de presentes, “desde as áreas do artesanato, da moda, dos brinquedos e da cerâmica até à gastronomia típica”, como resume a autarquia. O mercado abre esta sexta, a Arte do Natal mostra-se todo o mês aos fins-de-semana.

Entre os dias 10 e 12, sexta a domingo, abre o Mercado de Natal no Terreiro e na Praça do Alto Minho. “São 27 espaços, com produtos genuínos e singulares, entre artesanato, moda, brinquedos e cerâmica, além da doçaria típica natalícia”, além de animação de rua. É também sexta, pelas 18h, que “chega o Pai Natal.

No fim-de-semana antes do Natal, há teatro para as famílias, com a Companhia Porta de Cena (Cineteatro de Cerveira - Marreca Gonçalves, dia 18, às 21h30, com a peça “O Presente Inesperado”) e concerto de Natal (domingo, dia 19, às 16h, com a Academia de Música Fernandes Fão na Igreja Matriz, junto à qual está o presépio).

No Mercado de Natal poderá saber-se mais, com workshops e não só, sobre “Rabanadas Poveiras”, “Vinho Quente e Rabanadas”, “Crepes Artesanais”, “Pastel de Nata”, “Bolo especial de Natal” e o “Tronco de Natal”.

É “um importante marco de dinamização do comércio, do artesanato e do associativismo local, impulsionando o envolvimento de todos”, refere-se em nota da autarquia.

À sexta-feira, o mercado funcionará das 17h às 21h. No sábado, das 10h às 22h, no domingo das 10h às 20h.

A programação natalícia de Cerveira pode ser consultada aqui.