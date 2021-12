Sportinguista Paulinho com covid-19

O jogador do Sporting, Paulinho, está infectado com covid-19. O atleta, que esteve com os “leões” na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões em Amesterdão, frente ao Ajax (foi suplente utilizado), testou positivo ao novo coronavírus e junta-se a Sebastián Coates, que já tinha testado positivo antes do jogo com o Benfica, na semana passada.

A infecção foi revelada nos testes antigénio efectuados pela equipa “leonina” na quarta-feira, após o regresso dos Países Baixos, onde a formação comandada por Rúben Amorim foi batida por 4-2 pelo Ajax.

Paulinho foi o único elemento dos “leões” infectado, tendo, já durante esta quinta-feira, realizado um teste PCR, que confirmou o resultado.

O avançado já se encontra a cumprir isolamento e é certa a sua ausência do jogo com o Boavista, no próximo sábado. Algo, no entanto, que já estava previsto, uma vez que Paulinho tinha visto o quinto cartão amarelo da Liga na partida contra o Benfica e, por isso, estava suspenso para a partida com os “axadrezados”.

Entregues ao departamento médico do Sporting continuam Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Zouhair Feddal e João Palhinha, todos fora do encontro com o Boavista, marcado para sábado, em Alvalade.