Sérgio Conceição suspenso durante 15 dias: treinador com clássico em risco

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso durante 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A suspensão termina no dia 24 de Dezembro, um dia após a visita do Benfica ao Estádio do Dragão em jogo a contar para a Taça de Portugal. O castigo, conhecido esta quinta-feira e avançado pelo Record, foi movido contra o treinador por declarações sobre a arbitragem após a partida frente ao Belenenses SAD em Fevereiro de 2021.

Nesse jogo, que os “dragões” empataram, Sérgio Conceição deixou críticas ao árbitro Fábio Veríssimo, que não assinalou grande penalidade após um choque violento entre o lateral portista Nanu e o guarda-redes Kritciuk. O jogador dos “azuis e brancos” chegaria mesmo a ser transportado para o hospital, sofrendo em sequência desse lance uma concussão cerebral e um traumatismo.

“Não sei como é que este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa... Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti, é penálti em todo o lado! É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados”, afirmaria o técnico portista.

Sérgio Conceição recebe ainda uma multa de 7650 aplicada por este órgão federativo. Resta agora saber se os portistas vão recorrer da sanção aplicada ao técnico, algo que pode suspender a aplicação desta decisão.