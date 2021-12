“A Cesária ajudou-nos muito a todos, não só aos artistas como a Cabo Verde”

No ano em que se completam 80 anos do seu nascimento e dez anos sobre a sua morte, Cesária Évora vai ser lembrada num espectáculo que é também uma homenagem, esta sexta-feira em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, às 21h. Em palco, estarão quase duas dezenas de músicos, entre cantores e instrumentistas, muitos dos quais trabalharam com ela em diferentes períodos da sua carreira ou mesmo ao longo de anos. As vozes serão seis: Tito Paris, Teófilo Chantre, Nancy Vieira, Elida Almeida, Lucibela, todos de Cabo Verde, e Emilio Moret, cantor cubano que faz parte do Septeto Habanero. Com eles, estarão Julian Corrales (violino), André Ferreira (violoncelo), Leonel Hernandez (viola), Nir Paris (bateria), Kau Paris (percussão) Kako Alves (guitarra), Totinho, Alban Chapele (saxofones), Vicent Raimond (trompete), José Paris (baixo) Humberto Ramos (piano) e José António (cavaquinho). Sujeita às normas ditadas pela pandemia, a entrada no concerto é gratuita, mas por ser um espectáculo solidário com a União Audiovisual, os bilhetes (com levantamento prévio até à hora do concerto) só serão entregues em troca de um “donativo de bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene”.