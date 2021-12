Cinco séries sobre o valor da camaradagem

Irmãos de Armas

HBO

Baseada no livro homónimo de não-ficção do norte-americano Stephen E. Ambrose, esta mini-série dramatiza os actos de bravura da Easy Company, 2.º Batalhão, 506.º Regimento de Infantaria Pára-quedista da 101ª Divisão Aerotransportada. Após um árduo treino de dois anos no Campo Tocooa (Geórgia), estes jovens pára-quedistas, oriundos de todos os cantos dos EUA, foram largados de um avião, durante a noite de 5 para 6 de Junho de 1944, poucas horas antes do desembarque dos Aliados na Normandia. Tinham como primeira missão infiltrar-se nas linhas de retaguarda do exército Nazi, para facilitar o desembarque da infantaria e da artilharia. Comandados por Richard Winters, em quem confiavam cegamente as suas vidas, e com laços de camaradagem que fizeram o grupo especialmente eficaz, tornaram-se os soldados mais condecorados de todo o regimento, ficando na história militar norte-americana pelo sucesso das suas missões. Integrando entrevistas a alguns dos veteranos da verdadeira Easy Company, em 2001 esta história foi transposta para formato televisivo por Steven Spielberg e Tom Hanks – o realizador e o protagonista do filme O Resgate do Soldado Ryan (que contou com Stephen E. Ambrose como conselheiro militar); e, mais tarde, produtores da série The Pacific (2010), novamente sobre a Segunda Grande Guerra. Com Damian Lewis (Segurança Nacional, Billions) a encabeçar o elenco, a série conta também com Ron Livingston, Shane Taylor, Donnie Wahlberg, Peter Youngblood Hills, Scott Grimes e David Schwimmer. Com múltiplas nomeações, Irmãos de Armas recebeu seis Emmys e um Globo de Ouro.





Stranger Things

Netflix

Sendo uma aventura direccionada para espectadores mais jovens, uma das qualidades mais cativantes desta série é utilizar o poder de reconhecimento dos adultos, que facilmente identificam a sua própria adolescência. A acção da primeira temporada desenrola-se em 1983, quando Will (Noah Schnapp), de 12 anos, desaparece misteriosamente, deixando a mãe (Winona Ryder) desesperada. A ajudá-la, terá o Xerife Jim Hopper (David Harbour) e a sua incansável investigação para o recuperar. Enquanto isso, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), os melhores amigos de Will, decidem desobedecer aos adultos e procurá-lo por conta própria. As pistas vão fazê-los cruzar-se com a tímida Eleven (Millie Bobby Brown), vítima de experiências científicas de uma agência governamental secreta, com aparentes ligações ao desaparecimento de Will. Produzida pela Netflix, em 2016, a série dos irmãos Ross e Matt Duffer é intencionalmente nostálgica, juntando o gosto pela cultura americana dos anos 1980 ao interesse pela ficção científica, com constantes referências aos filmes de culto dessa época. Com uma segunda temporada estreada em Outubro de 2017, uma terceira em Julho de 2019 e uma quarta a caminho, a série conseguiu várias nomeações e prémios, entre os quais o de melhor elenco do Sindicato dos Actores dos EUA.

Chicago Fire

AXN, Prime Video e TVCine Emotion

Uma série que acompanha as vidas, profissionais e pessoais, dos bombeiros e paramédicos da cidade de Chicago. O episódio piloto inicia-se com a morte de um deles durante o combate a um incêndio. Essa tragédia, que os vai marcar profundamente, dá origem a um clima de hostilidade entre os tenentes Matthew Casey (Jesse Spencer) e Kelly Severide (Taylor Kinney), que atribuem as culpas do sucedido às acções um do outro. Sem tempo a perder com quezílias pessoais, será o comandante Wallace Boden (Eamonn Walker), um homem ponderado e conciliador, a mostrar-lhes que, independentemente das diferenças, eles estão ali com uma única missão: salvar vidas, mesmo que, para isso, tenham de arriscar as suas. Criada por Michael Brandt e Derek Haas em 2012, e já com dez temporadas no currículo, esta série sobre coragem, companheirismo e espírito de sacrifício faz parte de um franchise de séries que ficciona casos quotidianos em vários serviços públicos da cidade: os polícias de Chicago P.D., o corpo médico de Chicago Med e os tribunais de Chicago Justice.

100



Netflix

Esta série, desenvolvida por Jason Rothenberg para a emissora The CW, teve 100 episódios divididos por sete temporadas (a última, estreada em 2020) e baseia-se em The 100 (2013), o primeiro tomo da série literária de ficção científica para jovens adultos de Kass Morgan. O primeiro episódio explica que, há 97 anos, uma explosão nuclear extinguiu quase toda a vida na Terra. Os únicos sobreviventes foram os que na altura das explosões se encontravam em 12 estações espaciais. Algumas gerações após o cataclismo, são liderados pelo chanceler Thelonious Jaha na única estação restante, de nome Arca, que se mantém no espaço, próxima da Terra, até ao momento em que seja possível regressar. Presume-se que seja necessário mais um século. Na Arca, para que a sociedade funcione sem falhas, e também devido à falta de provisões, qualquer crime é pago com a vida. A excepção é feita aos menores de 18 anos. Quando a sobrevivência de todos é colocada em risco devido à falha iminente dos aparelhos de suporte de vida, os governantes encontram uma única solução: enviar à Terra 100 jovens escolhidos entre os criminosos, para testar as condições de sobrevivência. Em tanto tempo, eles são os primeiros a tocar o solo. E quando descobrem que o planeta, ao contrário do que sempre se supôs, continua habitado, sabem que apenas juntos poderão sobreviver. Em 2014, 100 foi nomeada para um Emmy pelos efeitos visuais.

Hanna

Prime Video

Hanna (Esme Creed-Miles), de 15 anos, cresceu isolada numa numa floresta finlandesa com o pai, Erik Heller (Joel Kinnaman). Antigo espião da CIA, Heller treinou-a desde pequena para ser uma assassina de elite. Quando, após um passeio fora dos limites da floresta, ela se deixa capturar, é levada para Marrocos, onde, percebendo o perigo – e usando as suas capacidades extraordinárias –, executa uma agente e foge. É então que conhece Sophie e a sua disfuncional família, que a vão ajudar a ajustar-se ao “mundo real” e trazê-la de novo para a Europa. Mas Hanna tem uma inimiga implacável: Marissa Wiegler (Mireille Enos), ex-agente da CIA, que tem como missão pessoal capturá-la e eliminar o seu pai. Quando, mais tarde, a adolescente reencontra o progenitor em Berlim, percebe que apenas o círculo mais íntimo dos seus amigos os poderá manter a salvo. Tudo ganha novas proporções quando Hanna se dá conta de que a sua força e resistência fora de série não derivam apenas do treino intensivo a que foi submetida, mas de algo muito mais aterrador. Criada para a televisão por David Farr (criador de O Gerente de Noite), a primeira temporada desta série tem por base o filme homónimo realizado por Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Expiação, O Solista, Anna Karenina), que teve Seth Lochhead e Farr como argumentistas. A segunda e a terceira temporada, com argumentos já descolados do filme, trazem novos inimigos e alianças, que se vão revelar fundamentais para a sobrevivência da protagonista.

