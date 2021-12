Eis um disco que era esperado o ano passado, o das comemorações beethovenianas, uma vez que Jacobs, com estes intérpretes, tinha feito uma digressão com a obra em 2019. A vantagem de só ser publicado agora é haver mais tempo e disposição para atender a ele, quando em 2020 a enxurrada de discos com obras de Beethoven foi de tal ordem que se tornou virtualmente impossível ouvi-los um a um com a devida atenção.