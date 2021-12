Certificados digitais e prémios do Tik Tok dominam perguntas online em Portugal

A menos de um mês do final do ano, a Google faz o balanço de como as suas ferramentas foram usadas em Portugal. Em 2021, os censos, as vacinas contra a covid-19 e o certificado digital covid-19 ocuparam grande parte das pesquisas em Portugal.

Em 2021, a pandemia continuou a dominar as pesquisas e perguntas mais populares no motor de busca Google em Portugal. “Como obter o certificado digital covid?” foi a pergunta mais vezes feita. “Como agendar a vacina?” foi a quinta. Entre uma e outra, há questões sobre como votar antecipadamente e como ganhar dinheiro na rede social Tik Tok. No entanto, aquilo que mais se pesquisa no motor de busca Google é mesmo o “tempo para amanhã”.

A informação foi revelada esta terça-feira pela Google que, como é hábito, a menos de um mês do final do ano faz o balanço de como as suas ferramentas foram usadas. Em 2021, os censos, as vacinas contra a covid-19 e o certificado digital ocuparam grande parte das pesquisas em Portugal.

Em ano de recenseamento nacional, “O que são os censos?” foi a pergunta mais vezes feita. Além de dúvidas quanto à sua realização, o assunto concitou bastante atenção no final de Abril, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) suspendeu o contrato com a Cloudflare, a empresa responsável pela segurança do site utilizado para responder aos Censos 2021 em resposta a uma ordem da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). Em causa estava a possibilidade de os dados dos Censos 21 ficarem, temporariamente, em servidores da Cloudflare nos EUA.

Perguntas Como? Como obter o Certificado Digital Covid?

Como saber onde votar?

Como ganhar dinheiro no TikTok?

Como votar antecipadamente?

Como agendar a vacina Covid? O quê? O que são Censos?

O que visitar em Sintra?

O que plantar em Fevereiro?

O que é ostomia?

O que é ecmo?

A rede social Tik Tok também motivou bastantes pesquisas quando lançou um programa em que dava dinheiro aos utilizadores adultos para verem vídeos e convidarem amigos para a app.

A nível mundial, a pergunta mais feita no motor de busca é “Como encontrar o amor verdadeiro?”.

Rogério Samora, Noah (a criança de dois anos que esteve desaparecida durante 35 horas em Proença-a-Velha) e Tony Carreira foram os nomes portugueses mais vezes introduzidos no motor de busca. O pódio dos nomes internacionais é liderado pelo nome de Christian Eriksen, o jogador da selecção da Dinamarca que caiu inanimado no relvado durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia do Euro 2020. O nome do actor norte-americano Alec Baldwin, que está a ser investigado depois de balear mortalmente a directora de fotografia do filme Rust num alegado acidente, ocupa o segundo lugar da lista.

Nomes nacionais Rogério Samora

Noah

Tony Carreira

Luís Filipe Vieira

Marisa Matias Nomes internacionais Christian Eriksen

Alec Baldwin

Valentino Lazaro

Simone Biles

David Luiz

A cantora Marília Mendonça e a actriz Maria João Abreu ocupam o topo da lista de personalidades mais pesquisadas que morreram em 2021.

Este ano, a Google também revelou uma lista com o top de pesquisas associadas à pandemia da covid-19. “Certificado digital” ocupa o primeiro lugar deste pódio, seguido de “vacinação covid” e “covid-19 em Portugal”.

Pesquisas gerais Tempo para amanhã Euro 2020 Sporting CP Censos 2021 Liga NOS Marília Mendonça Certificado digital S.L. Benfica Maria João Abreu Porto

Como é habitual, a gastronomia faz parte do top de pesquisas no Google, com “Como cozer camarão?” e “O que é creme de leite?”, entre as perguntas mais populares. Ao nível das séries mais pesquisadas em Portugal, Big Brother (TVI) ocupa o topo da lista, seguido das séries Squid Game (Netflix) e Bridgerton (Netflix).

A Google explica que a lista é “um olhar anual para o top de tendências na pesquisa”. Baseia-se em múltiplas fontes, incluindo a ferramenta Google Trends, que pode ser consultada por qualquer pessoa e mostra as pesquisas mais populares, a nível global, ao longo do tempo.