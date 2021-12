Morreu José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto

Antigo director do Instituto de Medicina Legal do Porto, o médico e académico morreu aos 87 anos.

Morreu, esta quarta-feira, aos 87 anos, o médico legista José Eduardo Pinto da Costa, antigo director do Instituto de Medicina Legal do Porto. A notícia foi confirmada pela FC Porto, clube dirigido pelo seu irmão Jorge Nuno Pinto da Costa.

Formado pela Universidade do Porto, foi professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e dirigiu o Instituto de Medicina Legal do Porto. Foi ainda membro do corpo clínico do clube dirigido pelo seu irmão.

As cerimónias fúnebres, segundo o FC Porto, realizam-se esta quinta-feira, a partir das 17h00, na igreja de Cedofeita, no Porto.