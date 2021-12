Inquérito ao socorro tardio do INEM no acidente com carro de Cabrita ainda sem conclusões

Segundo a cronologia fornecida pelo INEM ao processo de investigação do acidente em que esteve envolvido o carro do ex-ministro Eduardo Cabrita e que resultou no atropelamento mortal na A6, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) chegou ao local mais de uma hora depois do primeiro pedido de socorro. Tal terá acontecido porque na primeira chamada de ajuda, às 13h07 do dia 18 de Junho, foi fornecida uma localização errada.