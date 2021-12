Nasceu a Futura, uma nova rádio inspirada na “velhas cassetes VHS”

Nasceu em Novembro de 2021 e apresenta-se como uma rádio online independente “constituída por pessoas que contribuíram para a redefinição da rádio e da cultura portuguesas das últimas décadas”. Com transmissão diária a partir de Lisboa, a Futura foca-se na música, embora chegue a vários campos artísticos, defendendo a “liberdade completa dos seus autores” e não tolerando “quaisquer ideais antidemocráticos”, refere o comunicado enviado ao P3.

O fundador é Pedro Ramos, ex-director e programador musical da rádio Radar. É também ele o responsável pela estética peculiar do site, inspirada numa mistura de “velhas cassetes VHS, publicidade antiga e ficção científica”. Este estilo provém, na verdade, de uma nostalgia do radialista pelo ruído da procura das estações: “Em pequenino era fascinado por estar sempre a mudar de canal, e é esse caos de imagem que sempre me agradou”, conta ao P3. Tenta, por isso, com esta imagem “reflectir um pouco do mundo que se viveu desde o início da televisão”.

Com diversos programas de autor, assinados, por exemplo, por Inês Meneses, Joana Bernardo, Duarte Pinto Coelho, Tom Barman, Rui Pedro Tendinha ou Carolina Torres, a Futura quer sublinhar a verdade da rádio. Aqui não há edições: “Há programas que estão a ir para o ar que, se pensássemos nas regras gerais da rádio, não seriam passados”, revela o Pedro Ramos. Está a resultar bem: “Se calhar faltava o factor surpresa”.

Apesar de estar sediada em Lisboa, a rádio não quer fechar fronteiras e pretende promover ligações entre diferentes geografias e gerações. “Adorava que crianças ouvissem esta rádio”, confessa o director. Por ser um projecto 100% online, Pedro Ramos conta que, por um lado, há quem pergunte para quando uma frequência FM, mas, por outro, há já muita gente a aceder à rádio online a partir do carro. E acrescenta: “Tem a vantagem de evitar o zapping”.

E porquê Futura? Pedro já não sabe ao certo como surgiu a ideia para o nome, mas lembra-se que foi a partir de uma conversa entre amigos: “Porque não mudar o género ao futuro?”, questionaram-se. Mais tarde, por coincidência, apercebeu-se de que a editora da segunda edição do livro As Novas Cartas Portuguesas, de que é fã, tinha exactamente o mesmo nome.

Na migração da Radar para a nova casa, Pedro Ramos levou consigo os programas Serviço de Urgência e Acordo de Cavalheiros, a que dará continuidade. Podes ouvir a Futura online ou a partir da aplicação para smartphone, que inclui a opção de despertador.

Texto editado por Amanda Ribeiro