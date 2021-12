Dez sugestões de presente para eles (e mais um para os patudos)

Para os vaidosos, óculos para o sol de Inverno

Por cada dia de chuva em Lisboa, a marca portuguesa Fora está a oferecer 1% de desconto em qualquer par de óculos de sol. A percentagem da campanha “ForaCast” é calculada em relação ao mês anterior ─ por exemplo, em Novembro choveram 11 dias e, como resultado, o desconto disponível agora é de 11%.

O desconto aplica-se a todos os modelos de óculos, que são manufacturados em Portugal. A Fora tem 17 modelos diferentes, com várias cores e padrões. O modelo da imagem é o Rounder e custa 158 euros (preço sem o desconto).

Para os chefs lá de casa, uma nova companhia

Se quer que alguém lá em casa comece a cozinhar mais, oferecer um robot de cozinha é sempre boa ideia. O K-Cook da Kenwood (700€) promete facilitar a hora de fazer o jantar, já que cozinha em vários modos e pica alimentos, tudo ao mesmo tempo.

Para os amantes de futebol, umas meias

Voltou a estar na moda oferecer meias no Natal e para quem adora futebol, a marca portuguesa Memoraball tem o presente ideal. Cada par de meias (9,95€) é dedicado a um momento lendário do futebol ou a uma personalidade do desporto. Há modelos dedicados ao Euro 2016, ao Ronaldinho, ao El Loco, entre muitos outros.

Para os que mal podiam esperar por voltar a viajar

Agora que se pode voltar a viajar (ainda que com todos cuidados), uma nova mala de viagem pode ser o presente ideal. A mala deve combinar com a personalidade do viajante ─ se ele for divertido, aposte numa cor vistosa como esta verde da American Tourister (a partir de 139€). Se oferecer uma mala de cabine tenha atenção às medidas regulamentadas pelas companhias aéreas.

Para os que adoram gin, mas querem reduzir o álcool nas Festas

Esta é uma prenda de Natal que (quase) todos gostam de receber e óptima para partilhar. Para aquele amigo ou primo que se tem preocupado mais com a saúde e quer reduzir o consumo de álcool, a The Other Bootle criou vários kits de Natal. O kit de gin (30€) inclui um gin da Lyre’s e uma água tónica da Nordic. A loja foi criada este ano por Fran Zolin e Nadja Baldaconi com 48 bebidas diferentes, desde espumantes, vinhos e cervejas até botânicos e aperol ─ todas sem álcool.

Para os que ouvem música em todo o lado

Se são simultaneamente fãs de tecnologia e música, a Bang & Olufsen tem os presentes ideais. Os Beoplay H95 (849€) têm uma tecnologia que anula os ruídos do exterior, que permite uma experiência imersiva, com um conforto extra.

Para os que adoram celebrar dos pés à cabeça

Para os que vestem a rigor para as festas, a Sloggi lançou, este Natal, umas boxers para eles (preço sob consulta) repletas dos valores da época natalícia, que primam, como é costume na marca, pelo conforto e suavidade.

Para os aventureiros, uma escapadinha insólita

Dormir numa casa na árvore, numa tenda ou num yurt é a proposta das Escapadinhas Insólitas (89,90€) da Odisseias. O pacote inclui uma ou duas noites de alojamentos, com pequeno-almoço incluído, em 120 hotéis à escolha.

Para os que adoram estar em casa, um roupão

Fabricados em algodão em Portugal, os novos roupões (89,99€) da histórica marca Torres Novas são inspirados no modelo clássico em turco. Distinguem-se pela praticidade ─ dois bolsos, cinto e uma gola larga ─ e são a prenda ideal para quem gosta de tomar longos banhos relaxantes.

Para os que são eternas crianças

A Lego tem presentes para todas as idades, de miúdos a graúdos. Para quem continua a adorar passar a manhã de Natal a montar os presentes da noite anterior e é também amante de carros, o Ford Mustang da linha Creator (139,99€) será sucesso garantido.

E ainda para eles de quatro patas...

E se também costuma presentear os seus amigos de quatro patas, a marca portuguesa Dashi lançou uma colecção exclusiva dedicada à mediática série A Casa de Papel. O hoodie com o nome das personagens do êxito espanhol (30,99€) promete aquecer os patudos até nos dias mais frios.