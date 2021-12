Quando não quer dar um, mas vários presentes

A palavra coffret significa “caixa” ou “embalagem" e as marcas descobriram que fazer caixas bonitas e enchê-las de produtos a um preço mais acessível é uma óptima ideia para o Natal. Aqui ficam algumas sugestões.

Apivita

A marca de beleza grega Apivita partilha várias propostas para todos os gostos, desde os cuidados para corpo e rosto, até ao anti-envelhecimento, com soluções práticas e sempre amigas do ambiente. À venda em farmácias e parafarmácias, no site há promoções.

DI-VINE BEAUTY (41,90€): creme antirrugas e refirmante + Leite de Limpeza 3 em 1 para rosto e olhos + Óleo para Rosto reconstituinte e refirmante DR RELAXING TREATS EUFORIA & SUAVIDADE PURE JASMINE (20€): Gel de Banho & Leite Corporal Hidratante DR BEE PROTECTIVE MEL HIGIENE DAS MÃOS (8,90€): Creme de Mãos Hidratante Intensivo textura rica + Sabonete Natural Mel DR BEE PROTECTIVE - JASMIM (8,90€): Creme de Mãos Hidratante Textura Ligeira + Stick Labial Groselha Preta DR Fotogaleria DR

Bioderma

Os produtos da francesa Bioderma têm como principal objectivo preservar a saúde da pele, diz a marca que está vocacionada para todos os tipos de pele, incluindo a do bebé. As propostas de coffrets são várias e os preços começam nos 15,67€, para o ABCDerm para bebés e terminam nos 22,66€ com o coffret Hydrabio para peles desidratadas, que quando exposta à poluição, stress e frio fica mais irritada, perdendo a sua luminosidade.

Foto DR

Caudalie

A francesa Caudalie reforça os seus compromissos com o ambiente através de coffrets 100% recicláveis. Os antigos acondicionamentos em plástico foram eliminados e substituídos por cartão, permitindo economizar 17 toneladas de plástico vs 2020; 0% de plástico virgem; a dimensão das embalagens foi optimizada para evitar excesso de materiais; utilização de papel 100% FSC, proveniente de florestas sustentáveis; impressão com tintas vegetais. Além disso, são fabricados em França, de maneira a reduzir ao máximo a sua pegada de carbono. À venda em farmácias e parafarmácias.

Thé des Vignes (25,20€): Eau Fraîche 50ml + Gel Duche 50ml + Roll-on Eau Fraîche 10ml DR Resveratrol–Lift (43,70€): Sérum Efeito Lifting Firmeza 10ml + Creme Tisana de Noite 50ml + Cuidado Efeito Lifting Contorno dos Olhos 5ml DR Vinergetic C+ (39,90?€): Vinoclean Espuma de Limpeza 50ml + Sérum Vitamina C Antifadiga 30ml + Cuidado Desfatigante Contorno dos Olhos 5ml DR Vinosource–Hydra (24,90?€): Sérum S.O.S Hidratante 10ml + Geleia de Água de Uva Hidratante 50ml + Máscara-Creme Hidratante 15ml DR Fotogaleria DR

Chocolates Diogo Vaz

A sugestão desta marca de chocolates são vários coffrets e packs que nos transportam até São Tomé e Príncipe, proporcionando uma experiência de degustação “sublime”, promete. Para adquirir os produtos pode ir ao site, há ainda o e-mail e o telefone (+351 913 912 624).

Foto DR

Douglas

A cadeia alemã de perfumarias Douglas propõe, além dos coffrets das marcas de luxo, os seus próprios, vocacionados para a maquilhagem, mas também para o bem-estar do corpo.

Hands Cream Collection (9,95€): 1 creme de mãos Orange & Almond; 1 creme de mãos Ylang-Ylang & Tiaré Flower e 1 creme de mãos Bergamot & Sea Salt Minerals DR Travel Pouch 7 BRUSHES (29,95€): 7 pincéis de maquilhagem da Douglas Collection: 1 pincel de base, 1 corrector, 1 de pó; 1 de blush; 1 de sombra para misturar; 1 de sombra plana; e 1 iluminador DR Honey Glow Set (17,95€): 1 pó Honey Glow e 1 pincel angular DR All Eyes On You (19,95€): 1 máscara Vice Versa de pestanas; 1 lápis Intensity Eye Pencil à prova de água; 1 removedor de maquilhagem DR Fotogaleria DR

Eau Thermale Avène

A marca francesa de que a água das termas de Avène faz sempre parte da composição dos seus produtos também apostou nas embalagens com as suas linhas para homem e mulher. À venda em farmácias e parafarmácias.

Foto DR

Eisenberg

A marca de luxo francesa Eisenberg propõe embalagens especiais com o perfum J'ose para mulher e para homem, bem como com produtos de rosto anti-envelhecimento. À venda em perfumarias.

BOOSTER Collagene DR J'OSE 100ml com oferta de um rímel DR Fotogaleria DR

​ Esthederm

O Institut Esthederm Paris apresenta várias das suas gamas em coffrets: Eau Cellulaire, Active Repair, Intensive Hyaluronic e Excellage. Adaptados aos mais diferentes tipos de pele, idade e género. Os preços variam entre os 48,20 e os 115 euros. À venda no site da marca, mas também noutras plataformas dedicadas à beleza, em clínicas, farmácias e parafarmácias.

Foto DR

Foreo

A marca sueca de tecnologia associada à beleza Foreo propõe não um, mas quatro coffrets onde dominam os seus dispositivos mais “revolucionários”, associados a produtos de beleza para que, em casa, se possa fazer uma experiência semelhante à da ida ao spa.

Coffret ‘LUNA™ mini 2 + UFO™ mini 2’ (199€). Inclui: LUNA™ mini 2; UFO™ mini 2; Pack de máscara Açaí Berry e Micro Foam Cleanser 20ml. Valor total dos produtos em separado: 327,89€ (poupança de 39.3%) DR Coffret ‘BEAR™’ (299€) Inclui: BEAR™ e SERUM SERUM SERUM. Valor total dos produtos em separado: 358€ (poupança de 16%) DR UFO™ 2 + cinco Packs de Máscaras (279€). Inclui: UFO™ 2, Pack de máscaras Manuka Honey, Green Tea, Bulgarian Rose, Coconut Oil e Açaí Berry. Valor total dos produtos em separado: 378,95€ (poupança de 26%) DR ‘UFO™ mini 2’ (179€). Inclui: UFO™ mini 2, Pack de máscaras Make My Day, Call It a Night, Manuka Honey, Acai Berry e Coconut Oil. Valor total dos produtos em separado: 258,95€ (poupança de 30%) DR Fotogaleria DR

Freshly Cosmetics

A marca de cosméticos naturais espanhola, de origem catalã, Freshly Cosmetics, chegou a Portugal no início do ano e centra-se na premissa de produtos com ingredientes e activos de 99% origem natural e vegan. Os seus produtos são para o rosto, corpo e cabelo, maquilhagem incluída, estendendo-se ainda à cosmética infantil e para as mascotes, não esquecendo os acessórios amigos do ambiente. À venda online.

Foto Powerful Body Trio (72€) são três best-sellers para o corpo: sérum, óleo e creme hidratante. DR

Jean-Louis David

Em 1961, Jean-Louis David chega a Paris e funda o seu primeiro salão na Avenue de Wagram. Nasce assim a marca epónima. Em Portugal com vários salões de cabeleireiro espalhados pelo país, a cadeia propõe mais de uma dezena de coffrets com produtos da sua marca, mas também com outras como a Kérastase ou a Redken para todos os tipos de cabelo.

COFFRET JLD GO COLOR (32.25€, 50% desconto no champô): O JLD Go Color Champô e Máscara são enriquecidos com pitaya (fruto do dragão), que reaviva e prolonga a cor dos cabelos com madeixas ou coloração. DR KÉRASTASE CHRONOLOGISTE (62.25€, oferta de vela + 50% desconto no champô): Champô regenerador e máscara enriquecidos com ácido hialurónico, abyssine e vitamina E. A máscara regeneradora com Ácido Hialurónico, Abyssine e Vitamina E DR COFFRET JLD GO REPAIR (32.25€, 50% desconto no champô): Os JLD Go Repair Shampoo e Máscara são enriquecidos com extrato de caviar, que ajuda a reconstruir a fibra capilar. DR REDKEN ACIDIC BONDING CONCENTRATE (55,80€, com oferta tratamento Leave-In): Champô e condicionador com uma fórmula que oferece o máximo em reparo de força, suaviza intensamente e protege a coloração do desbotar, para todo os tipos de cabelos danificados DR Fotogaleria DR

La Roche-Posay

A marca de cuidados de pele de origem francesa La Roche-Posay sugere coffrets anti-idade com best sellers para uma pele mais saudável como o Hyalu B5, Pure Vitamin C10 e Retinol B3 e Anthelios Age Correct FPS50 e sempre com uma pequena oferta associada. À venda em farmácias e parafarmácias.

RETINOL B3_(39,95€): Um sérum regenerador com uma molécula anti-envelhecimento, o Retinol [Puro + Libertação Prolongada] combinado com Vitamina B3, que repara a barreira cutânea DR PURE VITAMIN C10 (40,70€): Ácido L-ascórbico é a forma mais biologicamente ativa da Vitamina C, reconhecida pelas suas capacidades em melhorar a luminosidade e a textura da pele DR HYALU B5 (38,10€): Correção dermatológica para reparar, preencher a pele, de forma imediata, e reduzir significativamente as rugas DR ANTHELIOS (28,75€): Cuidado diário foto corretor, a nova geração de proteção diária anti-envelhecimento que previne e corrige os sinais de envelhecimento em 4 semanas DR Fotogaleria DR

​L'Oréal Luxe

São muitas as marcas de luxo congregadas debaixo do chapéu da L'Oréal: Armani, Azzario, Biotherm, Cacharel, Kiehl's, Lancôme, Mugler, Prada, Ralph Lauren e YSL. A maior parte tem propostas de embalagens especiais a pensar no Natal de perfumes ou de cuidados de rosto e corpo, para homem e mulher. À venda em perfumarias e parafarmácias como a Wells (do grupo Sonae a que também o PÚBLICO pertence).

GIORGIO ARMANI: My Way Eau de Parfum 90ml+ Travel Spray 15ml + Loção de Corpo 75ml (122€) DR CACHAREL: Noa Eau de Toilette 100ml + 2 x Loção Corporal 50ml (92€) DR LANCÔME: Coffret La Vie Est Belle Eau de Parfum 100Ml (93€) DR MUGLER: Angel Eau de Parfum Recarregável 25ml + Loção Corporal 50ml + Gel de Banho 50ml (78€) DR PRADA: Candy Eau de Parfum 80ml + Loção Corporal 100ml + Candy Eau de Parfum 10ml (115€) DR YVES SAINT LAURENT: Libre EDP 50ml+Dessin Du Regard+Mini Rouge Pur Couture (99€) DR Fotogaleria DR

Vichy

A marca dermatológica Vichy apresenta coffrets para cuidar da pele de forma mais sustentável e, neste Natal, destaca a importância da limpeza da pele, através da oferta de uma água micelar e uma bolsa com três discos desmaquilhantes reutilizáveis da marca portuguesa Puranna, em todas as embalagens.