“Fomos traídos por esses colegas de equipa” — pandemia faz crescer corrupção no desporto

Jonathan (nome fictício) solta um grito de frustração enquanto assiste aos festejos dos adversários: a equipa acaba de sofrer mais um golo bizarro e a descida de divisão está iminente. A formação em que Jonathan actua, e que deambula nas divisões secundárias de uma liga de futebol europeia, foi atingida por uma rede de manipulação de resultados. Com meses de salário em atraso, os jogadores com maiores dificuldades financeiras foram presa fácil para os criminosos, que apostavam no número de golos por jogo e no triunfo dos adversários de Jonathan. A promessa de dinheiro fácil aliciou quatro jogadores da equipa.