Juventus é mais um potencial adversário para o Sporting

Italianos ficam em primeiro no Grupo H depois de triunfo sobre o Malmö e do empate do Chelsea em S. Petersburgo.

Está quase completo o lote de potenciais adversários do Sporting nos oitavos-de-final. A Juventus juntou-se ao grupo das equipas que será cabeça-de-série no sorteio da próxima terça-feira ao vencer em casa o Malmö por 1-0, enquanto o Chelsea não foi além de um empate (3-3) na Rússia frente ao Zenit S. Petersburgo.

Esta combinação de resultados deixa a formação de Turim em primeiro lugar do Grupo H, com 15 pontos, enquanto o actual campeão europeu fica em segundo, com 13. Quanto ao Zenit, segue para a Liga Europa e o Malmö termina esta fase de grupos com apenas um ponto.

Em Turim, a Juventus não dependia apenas de si para ficar com o primeiro lugar, já que perdia no confronto directo com o Chelsea. Moise Kean fez aos 18’ o único golo do jogo, que deu os três pontos à formação italiana e que daria também o primeiro lugar do agrupamento.

Na Rússia, o Chelsea dependia apenas de si próprio para ser cabeça-de-série. Bastava-lhe ganhar (ou fazer o mesmo que a Juventus nesta última jornada), mas Thomas Tuchel quis dar algum descanso a vários dos seus habituais titulares. E a estratégia pareceu dar resultado logo no início do jogo, com Timo Werner a fazer o 0-1 aos 2’.

Mas o Zenit estava a levar o jogo bem mais a sério e, antes do intervalo, conseguiu a reviravolta, com golos de Claudinho (38’) e Azmoun (41’).

Já na segunda parte, Lukaku (62’) e Werner (85’) provocaram nova cambalhota no marcador, mas, quando já parecia certa mais uma vitória dos “blues”, a equipa russa conseguiu o empate aos 94’, por Ozdoev.

Esta hierarquia do agrupamento coloca a Juventus como um dos potenciais adversários do Sporting nos “oitavos”, tal como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munique.

Quanto ao Chelsea, que não pode defrontar nenhuma equipa inglesa nos “oitavos”, tem como possíveis adversários Ajax, Real Madrid ou Bayern Munique.