Juventus e Lille fecham o grupo dos “tubarões”

Ainda há um lugar por preencher nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Atalanta-Villarreal nem sequer chegou a começar, devido ao forte nevão que caiu em Bérgamo, mas Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários que lhes podem calhar no sorteio da próxima segunda-feira.

Como terminaram em segundo lugar dos respectivos grupos, “leões” e “águias” só não poderão ficar emparelhados com as equipas que ficaram à frente na primeira fase – o Benfica não poderá apanhar o Bayern e o Sporting não poderá apanhar o Ajax.

Os últimos a garantir o lugar no pote dos “tubarões” foram Juventus e Lille, que terminaram em primeiro nos respectivos grupos, com Chelsea e Red Bull Salzburgo a ficarem no pote dos não cabeças-de-série.

Cabeças-de-série Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munique, Manchester United, Lille e Juventus.

Não cabeças-de-série PSG, Atlético Madrid, Sporting, Inter Milão, Benfica, Villarreal ou Atalanta, Red Bull Salzburgo e Chelsea.