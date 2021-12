Clubes portugueses perto dos 150 milhões de euros em prémios

O Benfica lidera até ao momento com um encaixe de 54,23 milhões após a fase de grupos da Liga dos Campeões, seguido pelo Sporting (45,01) e pelo FC Porto (44,10).

A vitória nesta quarta-feira do Benfica frente ao Dinamo Kiev, que possibilitou que os “encarnados” se juntem ao Sporting nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, colocou a fasquia total de prémios recebidos pelos clubes portugueses após a fase de grupos da Champions muito perto dos 150 milhões de euros.

As “águias” chegaram à última jornada do Grupo E com 41,83 milhões de euros já assegurados, mas somaram mais 12,40 milhões com os três pontos conquistados frente aos ucranianos e o 2.º lugar que dá acesso aos oitavos-de-final.

Pela entrada na fase de grupos, o Benfica garantiu de imediato 34,37 milhões, aos quais se somaram mais 10,26 milhões pelos oito pontos somados e ainda 9,6 milhões de bónus pela passagem à fase seguinte. No total, as finanças benfiquistas já arrecadaram em prémios da prova 54,23 milhões de euros.

Embora tenha somando mais um ponto do que o Benfica, o Sporting acabou penalizado por ter um ranking da UEFA inferior, o que se traduziu num prémio de presença menor: 27 milhões de euros. No entanto, aconteça o que acontecer nos “oitavos”, os “leões” já não vão deixar fugir um valor de 45,01 milhões de euros.

Para o FC Porto, as contas na Liga dos Campeões ficaram definitivamente encerradas com a derrota frente ao Atlético de Madrid. Embora ainda continue nas provas europeias – vai disputar um play-off de acesso à Liga Europa -, os “dragões” arrecadaram 44,1 milhões: 39,44 milhões referentes ao acesso à prova, com o restante valor a ser proveniente de uma vitória (2,8 milhões de euros) e dos dois empates (1,86 milhões de euros).

No total, apesar de Sporting e Benfica ainda terem a possibilidade de acrescentar mais euros ao montante final - a presença nos “quartos” vale 10,6 milhões, nas meias-finais 12,5 e na final 15,5 (mais 4,5 para o vencedor) -, as contas da fase de grupos da Liga dos Campeões fecharam com proveitos de 142,4 milhões de euros para os três “grandes” portugueses.

Aos valores que cada clube tem direito a receber em prémios, é ainda necessário acrescentar, para além da bilhética, a ”quota de mercado”, valor que está relacionado com os direitos televisivos. O montante estimado total que a UEFA tem disponível é de 292 milhões de euros e será distribuído proporcionalmente de acordo com o valor dos mercados televisivos de cada país.

Da parcela a que Portugal terá direito, o Sporting, como campeão em título, tem direito a 45% do valor, o FC Porto, como vice-campeão, arrecada 35%, e o Benfica, terceiro classificado, fica com 20% do montante.

Nesta época, a UEFA aumentou o valor total dos prémios que atribui nas suas três competições, tendo previsto distribuir um pouco mais de dois mil milhões de euros pelos clubes que participam na Liga dos Campeões.